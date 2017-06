Projeto de lei proíbe exposição de fotos de chefes do Executivo em órgãos públicos

Promoção da vaidade

O contribuinte vai gostar de saber de projeto, em caráter conclusivo no Congresso Nacional, do deputado federal Mauro Mariani (PMDB-SC), que proíbe a exposição de fotos ou imagens dos titulares do Poder Executivo em imóveis utilizados pela administração pública direta ou indireta. Quem infringir a medida será punido com multa de R$ 1 mil ao mês. A exposição de fotos ou imagens de governantes depõe contra o interesse público, pois representa, na verdade, muito mais a promoção da pessoa do mandatário, com forte carga ideológica, do que uma demonstração de espírito cívico.

Traição

Foi enquanto o líder tucano no Senado, Paulo Bauer (PSDB-SC) estava na companhia do presidente Michel Temer a Moscou, na Rússia, que o senador do partido Eduardo Amorim (SE), votou contra a reforma trabalhista. Consta que Bauer foi instado a enquadrar o colega.

Não emplaca

Com passagem por anos em SC, onde inclusive graduou-se na UFSC – a respeitada procuradora da República Ela Wiecko de Castilho, caso integre a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores para a sucessão de Rodrigo Janot, já tem uma unanimidade de apostas: jamais será a escolhida pelo presidente Michel Temer. Seu pecado maior foi segurar uma faixa com a inscrição “Fora Temer”, num ato público em Portugal, em junho. Infantilidade.

Isenções

Por tratar o assunto como “sigilo fiscal”, a Secretaria da Fazenda negou pedido de informação feito pelo deputado estadual Mário Marcondes (PSDB) sobre as isenções fiscais concedidas às empresas sediadas em SC. Sabe-se que é de R$ 5,45 bilhões ao ano. Uma das mais notórias beneficiadas foi a empresa Mabel, em Araquari. Quando venceu o prazo da isenção, vendeu o terreno e o galpão e foi embora. O temor é que a BMW faça o mesmo.

Tem mais

Que tal, antes de, praticamente à força, reivindicar de volta para seu patrimônio a área onde funciona o popular Direto do Campo, ao lado da Confederação Brasileira de Tênis, localizada também em área pública cedida, o governo do estado checar os prazos de comodato de centenas de hectares de áreas cedidas ao longo de toda costa norte da Ilha de SC para construção de complexos de lazer a diversas e ricas entidades da elite do serviço público, como as que congregam juízes, advogados, procuradores, fiscais e magistrados? Quem ousa desalojá-las? Mas nada custa fazer uma oferta, não é?

LGBT

Inexplicavelmente arquivado há quatro anos, foi desarquivado nesta semana na Assembleia Legislativa o projeto de lei nº 315/13, do Poder Executivo, que institui o Conselho Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de SC (CELGBT-SC).

Bico refinado

Licitação para a compra de 40 toneladas de café, lançada pelo TJ-SC exige, no edital, que o produto seja o que há de melhor no mercado: a categoria gourmet, que tem como matéria-prima cafés exclusivos, de maior valor no mercado, como os do tipo arábica. Pelo valor total de R$ 1,33 milhão o custo por quilo sai por módicos R$ 33,11. Enquanto isso, no Cepon não há sequer uma bolacha de água e sal para os sofridos pacientes. Só agua.

Lá e cá

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, mandou fazer pesquisa e constatou que aproximadamente 80% dos cariocas apoiam o corte de verbas de escola de samba. Se o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, fizer a mesma consulta, provavelmente terá o mesmo resultado.

80 anos

Seguiu ontem para sanção do presidente Michel Temer projeto aprovado pelo Congresso que concede prioridade especial às pessoas com mais de 80 anos. Determina expressamente que, entre os idosos, os daquela faixa etária terão prioridade em atendimentos de saúde, exceto em emergências, e em processos judiciais.

Corrupção

A classe política está tão desmoralizada que faz rir a aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos do Congresso Nacional, terça-feira, de projeto de lei que cria um fundo federal para financiar ações da Política Nacional de Combate à Corrupção (PNCC). Será abastecido com parte do dinheiro das multas aplicadas às empresas que causarem danos à administração pública. Hum…

DETALHES

O jornalista Marcelo Tolentino, que tem mais de 15 anos de carreira e hoje atua como assessor de comunicação política, ministra nos próximos dias 29 e 30, em Florianópolis, curso sobre marketing político digital para agentes públicos, assessores e jornalistas interessados em aprender técnicas para melhorar a conexão com o eleitor utilizando o melhor conteúdo e linguagem. Inscrição e mais informações no site www.gestaopublicaonline.com.br.

O presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, palestra hoje na Unisul, em Tubarão, sobre potencialidades do turismo na região de Laguna.