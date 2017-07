Visita de prefeitos a Temer tem menção à Havan e sapatos para Marcela

Improcedente

O Juizado Especial Cível e Criminal de Brusque julgou improcedente uma ação proposta pela enfermeira Pâmela Garcia Vogelbacher contra O Município. A ação reclamava danos morais porque o jornal publicou entrevista com o então presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marcos Maestri, a qual denunciou que Pâmela havia prescrevido medicação a um paciente, o que foi apontado como irregular.

Dever de informar

Para a juíza Camila Coelho, que julgou a ação, não se observou nenhum juízo de valor feito pelo jornal contra Pâmela, somente foram reproduzidas as informações relatadas pelo presidente do conselho, assim como outros veículos de comunicação da cidade, também processados e absolvidos. “Observa-se que nenhum deles fez juízo de valor quanto aos fatos, apenas levaram ao conhecimento da população em geral um fato notório ocorrido na região, cumprindo fielmente o seu papel de informar”, destacou a magistrada. Da decisão, cabe recurso.

Menção à Havan

Na reunião com o presidente Michel Temer, segundo os que dela participaram, ele estava muito tranquilo e conversou bastante, apesar do turbilhão que o cerca. Pego nas gravações da JBS, Temer enfrenta denúncia criminal e tem apenas um dígito de popularidade. Segundo informado, ele estava bem informado e parecia conhecer a realidade da região, mencionando a situação das cheias, de ser uma cidade industrial e especificamente, sede da Havan. Ainda segundo participantes da reunião, o presidente do BNDES também elogiou o potencial industrial do município

Sapatos para Marcela

Quem também esteve em visita ao presidente foi o prefeito de São João Batista, Daniel Netto Cândido. Em uma publicação em sua página no Facebook ele aparece entregando dois sapatos de salto ao presidente. “Nossos calçados, nossas joias estarão nos pés da primeira dama do Brasil, Marcela Temer. Durante audiência com o presidente Michel Temer aproveitamos para entregar dois pares de sapatos produzidos em São João Batista”, relatou.

Investigação do TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC) iniciou, em 31 de maio, a instrução de um procedimento para investigar possível irregularidade na inexigibilidade de licitação nº 007/2017, para serviços de implantação de programa de modernização na gestão administrativa – o já famoso Instituto Aquila. O processo está sob a relatoria do conselheiro Luiz Roberto Herbst e, no momento, em análise na área técnica. A investigação teve origem em denúncia do ex procurador-geral, Mário Mesquita.

Demissões na Saúde

O secretário municipal de Saúde, Humberto Fornari, está sem os seus principais assistentes desde o começo da semana. Os diretores gerais da pasta, Sandra Fritzen e André Popelier foram exonerados de suas funções. Até ontem, ninguém havia sido indicado para preencher os cargos. Não foi informado pelo governo o motivo da dispensa dos diretores.

Licença

O vereador Cleiton Bittelbrunn (PRP) solicitou à Câmara de Brusque licença entre 1º e 30 de agosto deste ano, sem remuneração, para tratar de assuntos particulares. O partido não divulgou quem assumirá a vaga, mas o primeiro suplente da coligação é Valdir Hinselmann, do PRP, que fez 806 votos.

Homenagens da Câmara

A Câmara de Brusque realiza sessão solene hoje, às 18h, no plenário da Casa, para homenagear pessoas e entidades com a entrega de comendas do mérito. Serão homenageadas as seguintes pessoas e entidades: escritor Saulo Adami, major Otávio Manoel Ferreira Filho, José Armando Vasquez Soto, o Bay, Circo Oliver Carminatti, Sindilojas, Sifitec e Hospital Azambuja. As homenagens foram propostas em requerimentos apresentados pelos vereadores Claudemir Duarte, Paulo Sestrem, Leonardo Schmitz, Jean Pirola e Marcos Deichmann.

Sala de situação

Com o objetivo de elaborar estratégias de planejamento para o combate ao aedes aegypti com os demais órgãos do município, Brusque montará uma sala de situação. Por este motivo a coordenadora do programa de endemias, Letícia Figueredo e o veterinário Tiago Rodrigo Roza foram até a cidade de Itajaí, conhecer o trabalho lá realizado, que é referência para o estado. Na terça-feira, 4, os dois servidores acompanharam uma reunião da sala de situação e visitaram a Secretaria de Saúde de Itajaí, para conversar com o coordenador do programa de controle da dengue e entender um pouco mais sobre as ações que têm sido feitas para zerar o número de casos da doença em 2017.

Até o fim do mês

A sala de controle de Brusque deverá entrar em funcionamento até o fim deste mês, e contará com a participação de integrantes de diversos órgãos e secretarias, como secretaria de Saúde, Educação, Turismo, Corpo de Bombeiros, Samae, Polícia Militar, Tiro de Guerra, Agência de Desenvolvimento Regional, entre outros. A equipe de combate à endemias estará nos bairros Nova Brasília e Santa Terezinha, neste sábado, 8, e no dia 15 de julho, para intensificar o trabalho de combate ao mosquito Aedes Aegypti. Atualmente o município está com 39 focos, 15 no bairro Nova Brasília, 16 no bairro Santa Terezinha, um no Steffen, um no São Pedro, dois no Bateas, um no Centro e três no Santa Rita.