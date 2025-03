12ª Festa Italiana de Guabiruba acontece neste fim de semana; confira programação

Acontece neste fim de semana em Guabiruba a 12ª edição da Festa Italiana. O evento é promovido pela Associação Cultural Italiana de Guabiruba (Acig), a festa acontece no salão Santo Antônio, no bairro Lageado Alto, e traz diversas atrações, além de muita gastronomia.

A abertura oficial está marcada para o sábado, dia 8, e a programação se estende até o domingo, 9. Com entrada gratuita, o evento celebra a herança deixada pelos imigrantes italianos que ajudaram a construir a história de Guabiruba.

Gastronomia típica e atrações culturais

Na festa, os visitantes terão a oportunidade de saborear pratos típicos da culinária italiana. No cardápio, massas, polenta, pizzas, vinhos e o famoso almoço típico italiano, servido nos dois dias de evento. Os cartões para o almoço podem ser adquiridos antecipadamente pelo site da OneTicket ou pelos telefones (47) 99971-2699 e (47) 3354-0194.

Além da gastronomia, a programação conta com apresentações musicais, danças folclóricas, brincadeiras típicas e a tradicional Pisa da Uva. O evento também marca a celebração dos 150 anos da imigração italiana em Guabiruba, tema que será lembrado durante as celebrações religiosas.

Programação Oficial da 12ª Festa Italiana

Sábado – 08 de março

10h30 – Abertura da Festa;

10h45 – Chegada do Nono e da Nona;

11h15 – Apresentação do Jogo da Mora;

11h30 – Brincadeiras Típicas Italianas;

11h30 – Início do Almoço Típico;

12h00 – Apresentação de Canto do Grupo Gasparreto do CT di Gasparin;

12h45 – Tarde Musical com Valmir Bertorti;

17h00 – Missa em ação de graças pelos 150 anos da imigração italiana em Guabiruba;

18h10 – Chegada do Nono e da Nona com brincadeiras de adivinhação;

18h20 – Apresentação do Grupo de Canto Bambini D’Italia;

18h50 – Chegada da Befana, a personagem folclórica italiana;

19h15 – Brincadeiras Típicas Italianas;

20h00 – Show da Pisa da Uva;

20h30 – Show Baile com a Banda San German;

00h30 – Encerramento da programação de sábado.

Domingo – 09 de março

08h30 – Encontro de carros antigos “Clássicos Della Montagna”, saindo da igrejinha verde;

09h15 – Recepção dos carros antigos com fogos;

10h00 – Missa em ação de graças pelos 150 anos da imigração italiana em Guabiruba;

11h00 – Chegada do Nono e da Nona com brincadeiras de adivinhação;

11h10 – Início do Almoço Típico;

11h15 – Premiação do encontro de carros antigos;

11h25 – Apresentação de dança folclórica italiana;

12h15 – Show Italiano com a Orquestra Municipal de Guabiruba;

13h45 – Tarde Dançante com Robson Diniz e Banda;

17h30 – Encerramento da festa.

Leia também:

1. Eclipse da Lua de Sangue acontece em março e será visível em Brusque

2. Inscrições para curso de bombeiros comunitários de Brusque região abrem na próxima semana; confira requisitos

3. Mulher é atropelada por carro no Centro de Brusque

4. Oncologia no SUS: hospitais de Brusque esperam receber habilitação do Ministério da Saúde ainda este ano

5. Atleta de Brusque que foi modelo mirim agora integra categorias de base do Grêmio

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: