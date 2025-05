12º Desfile das Costureiras acontece nesta sexta-feira; mais de 70 profissionais devem passar pela passarela

Nesta sexta-feira, 23, acontece o 12º Desfile das Costureiras e dos Costureiros, na Sociedade Esportiva Bandeirante, a partir das 19 horas. No evento, 73 profissionais irão desfilar na passarela.

Com o tema “Alegria em Transformar”, o desfile homenageia os profissionais que, com linhas, tecidos e criatividade, moldam mais do que apenas roupas. Conforme a organização, Brusque é reconhecida nacionalmente como polo da indústria da confecção, e esse evento reforça a valorização de quem torna essa vocação possível.

A realização é do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Brusque e Região (Sintrivest) e do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Brusque e Região (Sindivest), com o apoio do Senai, Ampebr, Senac e do curso de Design de Moda da Unifebe.

A presidente do Sintrivest, Marli Leandro, lembra a origem da iniciativa. “Este desfile nasceu no sindicato como uma forma de valorizar as mãos que constroem a identidade da nossa cidade. Hoje, ver tantas entidades unidas em torno dessa homenagem é motivo de orgulho e sinal da força da nossa categoria”, celebra.

Já a presidente do Sindivest, Patrícia Conti, reforça a importância da união entre os setores. “Unir o setor patronal e o laboral em um evento como este mostra que podemos, juntos, fortalecer ainda mais a indústria da moda em Brusque. Celebrar nossos profissionais é também celebrar o futuro da nossa economia”, ressalta.

A criação da data foi fruto de um projeto de lei de origem legislativa apresentado pela então vereadora Marli Leandro, atual presidente do Sintrivest. A proposta foi aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada como lei municipal no ano de 2014 . A expectativa da organização, é que o Desfile das Costureiras passe a integrar oficialmente o calendário de eventos do município.

A participação no desfile será exclusiva para convidados, devido à limitação de público no local. Cada profissional participante recebeu uma quantidade limitada de convites para distribuir entre familiares e amigos. A previsão é de que cerca de 400 pessoas assistam à apresentação, entre convidados e autoridades.

