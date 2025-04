Após uma madrugada apresentando chuva fraca e passageira, Brusque amanheceu neste domingo, 13, sob uma condição climática de tempo seco, embora com significativa variação de nuvens.

O sol até chegou a surgir timidamente entre as aberturas, mas teve seu brilho parcialmente ofuscado pela nebulosidade, persistente nas primeiras horas do dia.

Entretanto, para quem planeja atividades ao ar livre, a recomendação é de vigilância redobrada.

Possibilidade de chuva

A previsão meteorológica indica a possibilidade de chuva ao longo do dia, cenário que não se limita apenas ao município de Brusque, mas também se estende às demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Conforme explica a meteorologista Tatiane Martins, do AlertaBlu, a manhã ainda deve apresentar condições razoavelmente favoráveis para compromissos externos.

No entanto, a partir do período da tarde, a probabilidade de precipitações aumenta consideravelmente sobre a região.

Embora não descarte totalmente a ocorrência de algum evento de umidade ainda durante a manhã, a especialista destaca que a tendência maior está concentrada no turno vespertino.

Segundo nota emitida por ela, as expectativas apontam para chuva de fraca a moderada intensidade, embora não se possa descartar, de forma pontual, algum episódio mais intenso.

Tatiane ressalta, contudo, que essa projeção baseia-se nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

Como essas ferramentas estão em constante atualização, os dados podem sofrer alterações ao longo do dia.

Por isso, ela recomenda que os moradores fiquem atentos, especialmente aqueles que pretendem sair de casa, a fim de evitar imprevistos causados por mudanças repentinas no tempo.

Temperaturas

Quanto às temperaturas, a previsão da especialista é de estabilidade térmica, com máximas que devem variar entre 24°C e 26°C.

Esse cenário pode sofrer leve elevação, caso o sol consiga se firmar por períodos mais prolongados, explica.

Entretanto, como a tendência predominante aponta para maior cobertura de nuvens, a expectativa é de pouca variação ao longo do dia, permanecendo dentro desse intervalo, finaliza a meteorologista.

A chuva da madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, o foco passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva, acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã deste domingo começou em cada um dos lugares mencionados nas legendas. Desfrute dessas imagens inspiradoras.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

