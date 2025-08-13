O rigor do inverno voltou a se impor sobre Brusque durante a madrugada desta quarta-feira, 13, marcada por temperaturas oscilando abaixo dos 10 °C.
Como consequência, as vestimentas típicas da estação, como casacos, cachecóis e toucas, voltaram a ser indispensáveis — sobretudo para quem precisou sair cedo ou realizar deslocamentos externos.
Trégua do frio em Brusque
Por outro lado, de acordo com o boletim divulgado pela Climaterra, sob análise do especialista do órgão, Ronaldo Coutinho, a tendência aponta para um discreto aquecimento dos termômetros à vista.
Diante disso, os moradores de Brusque, assim como de todo o Vale do Itajaí-Mirim, podem esperar uma elevação pontual nas temperaturas ao longo da tarde, explica o profissional.
A se confirmar esta tendência, antecipada pela Climaterra, as máximas irão se aproximar dos 25 °C.
Com efeito, esse cenário contrasta com os dias anteriores, em que os termômetros mal ultrapassaram os 20 °C — mesmo nas horas consideradas mais quentes.
Frio retorna a Brusque
Ainda assim, Coutinho ressalta que esse aquecimento será breve, por conta de uma nova frente fria, prometendo avançar pelo oceano na quinta-feira, 14, na altura da costa catarinense.
Como resultado, os picos térmicos do período da tarde tendem a ficar contidos, não excedendo os 20 °C de forma expressiva em Brusque e região.
Além disso, o sistema não deve provocar chuvas significativas e, caso ocorram, os volumes serão baixos, reforça o profissional da Climaterra.
Adicionalmente, haverá aumento na nebulosidade, o que deve limitar períodos mais prolongados de sol na quinta-feira.
Brusque na sexta-feira
A influência dessa frente fria será mais perceptível na sexta-feira, 15, segundo análise de Coutinho.
Isso porque esse dia promete um predomínio maior de nuvens em todo o Vale do Itajaí-Mirim, e possibilidade de chuva fraca e isolada, sem horário definido para ocorrer.
Embora os acumulados esperados sejam baixos, a instabilidade pode atrapalhar atividades ao ar livre, principalmente as de maior duração.
As temperaturas devem variar entre 17 °C e 18 °C, potencializando, portanto, uma baixa sensação térmica e exigindo o uso de roupas mais pesadas ao longo de todo o dia.
Monitoramento
Coutinho ressalta a importância de acompanhar a previsão diariamente, já que as condições podem mudar conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.
Ele afirma que o monitoramento seguirá constante, com atualização das informações sempre que necessário.
O tempo na madrugada
Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.
Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.
A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.
A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>
