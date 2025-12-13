A previsão do tempo para Brusque e região sinaliza mudanças relevantes no cenário climático do fim de semana, indicando diminuição considerável na possibilidade de chuva.

As projeções, que anteriormente apontavam risco de instabilidade, agora mostram uma tendência de condições mais favoráveis para atividades ao ar livre.

Nesse contexto, tanto este sábado, 13, quanto domingo, 14, devem registrar variação de nuvens, com tendência do predomínio de sol, conforme boletim emitido pelo meteorologista Piter Scheuer.

Os detalhes completos da análise estão disponíveis no material divulgado pelo especialista, exposto logo após o banner.

Previsão reduz risco de chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

Começamos este boletim destacando as últimas atualizações dos modelos meteorológicos, as quais sinalizam mudanças relevantes para Brusque e região.

Ressaltamos que as projeções anteriores indicavam risco de instabilidade, sobretudo neste sábado, mas os dados mais recentes apontam tendência de tempo firme.

Sob esse novo cenário à vista, o fim de semana deve registrar aberturas de sol por entre variação de nuvens, prometendo favorecer atividades externas.

Projetamos que o risco de chuva para esses dois dias permanece muito reduzido.

Não descartamos, contudo, a ocorrência de pancadas isoladas e rápidas, típicas do verão, especialmente no fim da tarde.

Ressaltamos, no entanto, que a probabilidade é baixa e não deve comprometer o cenário geral.

Temperaturas

Apontamos ainda que, sob a influência dessa maior presença de sol, os termômetros tendem a se elevar durante as tardes, com máximas próximas de 30°C.

Consideramos esses valores normais para esta época do ano, sem caracterizar calor expressivo.

Destacamos que marcas acima de 33°C não devem ser registradas de forma ampla no Vale do Itajaí-Mirim.

Chuva monitorada

Por fim, sublinhamos nossa responsabilidade em fornecer informações precisas e prudentes.

Reforçamos que nossas projeções da sexta-feira já indicavam possibilidade de ajustes, ao mencionar um sistema inicialmente sugerindo risco maior de eventos severos sobre o Paraná, mas não confirmado para Santa Catarina.

Assim, nossas análises buscam sempre manter a população informada, emitindo alertas apenas quando necessário, evitando interpretações equivocadas.

Sinalizamos, portanto, a importância de acompanhar diariamente as atualizações, já que os modelos meteorológicos estão sujeitos a constantes revisões, à medida que novos dados são incorporados.

Seguiremos monitorando e trazendo informações pertinentes sempre que necessário, com o compromisso de informar de forma responsável e transparente.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Guabiruba apresenta encanto rural no refúgio moldado por nove pôneis

2. Natal em Brusque: presépio criado por morador de 86 anos encanta visitantes

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã deste sábado despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 16

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK