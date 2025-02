Os moradores de Brusque e região devem manter atenção redobrada com a hidratação e evitar atividades ao ar livre nos períodos de maior incidência solar, já que o calor promete seguir intenso nesta quinta-feira, 13.

No entanto, as altas temperaturas abrem caminho para um cenário climático instável, esperado a partir da tarde em direção à noite, trazendo consigo as típicas trovoadas de verão.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a expectativa sinaliza o retorno das pancadas de chuva, embora de forma irregular.

“Enquanto algumas áreas podem ser impactadas por precipitações intensas, acompanhadas de ventania e possíveis alagamentos, outras, mesmo próximas, tendem a passar praticamente ilesas”, explica o especialista.

Sol intensificando o calor

Antes da instabilidade se intensificar, o sol marcará presença, alternando-se com momentos de nebulosidade, principalmente durante a manhã e parte da tarde.

Conforme destaca Puchalski, os picos de temperaturas prometem oscilar entre 32ºC e 35ºC, mantendo a sensação de calor elevado.

Contudo, os índices registrados na quarta-feira, 12, que chegaram próximos dos 40ºC, não irão se repetir, segundo a previsão do meteorologista.

Calor forte recua

Na sexta-feira, 14, a tendência é de um leve recuo nas altas temperaturas, embora o calor ainda predomine, informa a nota emitida por Puchalski.

O dia deve contar com aberturas de sol intercaladas por maior presença de nuvens, o que pode inibir a incidência prolongada da radiação solar.

Conforme Puchalski, a possibilidade de chuva também se estende a outros horários, não se restringindo apenas ao período vespertino.

Calor no fim de semana

Para o fim de semana, o cenário climático esperado para Brusque e região então se mostra favorável às atividades ao ar livre.

O calor segue como protagonista, reforçando o padrão de verão, caracterizado por temperaturas elevadas e chuvas rápidas, principalmente a partir da tarde, conforme ressalta o meteorologista.

Puchalski destaca ainda que as previsões podem sofrer ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.

O monitoramento permanece constante, com atualizações sendo disponibilizadas conforme necessário, pontua o especialista em meteorologia.

*Com informações da previsão: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa mais abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 10

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 13

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

1 de 8

