Registramos com pesar os falecimentos de:

JOSÉ RAIMUNDO FRANKLIN GUERRA, 46

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Steffen. O sepultamento será realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa um filho e um neto.

JOÃO MATEUS DE SOUZA, 87

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. O sepultamento será realizado nesta sexta-feira, 14, às 9h, no cemitério do bairro. Deixa um filho, dois netos e uma bisneta.