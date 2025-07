Os moradores de Brusque e região, que pretendem aproveitar este domingo, 13, ao ar livre, devem encontrar condições predominantemente favoráveis para atividades externas.

Conforme aponta o meteorologista Leandro Puchalski, a previsão indica um dia marcado por predomínio de nuvens, resultado direto da umidade transportada do oceano em direção ao Vale do Itajaí.

Esse cenário tende a limitar a presença do sol, embora o profissional não descarte a possibilidade de aberturas ao longo do dia.

Ainda de acordo com Puchalski, as temperaturas sinalizam um cenário agradável, com picos superando os 20°C em Brusque e também nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Embora os termômetros não apresentem elevações muito expressivas, os valores previstos tendem a garantir um conforto térmico compatível com o período do ano, explica.

Pouca chuva em Brusque

Ao estender sua análise para os próximos dias, o meteorologista então destaca a tendência de baixa incidência de chuva em Brusque e região.

Segundo ele, isso não significa ausência total de umidade, mas os volumes acumulados prometem ser pouco significativos até o fim da primeira quinzena de julho.

Mesmo com o avanço para a segunda metade do mês, os modelos meteorológicos seguem indicando baixos acumulados de precipitação para Brusque e região, destaca o especialista.

Monitoramento

Diante disso, Puchalski ressalta a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo diariamente, já que os cenários climáticos estão sujeitos a variações conforme novos dados são incorporados às análises.

Ele garante que continuará atento às movimentações atmosféricas, reforçando o compromisso de trazer informações precisas e atualizadas sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela,

de forma única, a essência de como a manhã deste domingo iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 5

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

