Registramos com pesar os falecimentos de:

CATARINA GARTNER SUAVI, 76

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 14, às 9h, no cemitério do bairro. Viúva, deixa três filhos e dois netos.

MARIA VIEIRA NASCIMENTO, 82

Faleceu em sua residência no Águas Claras. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 14, no cemitério do bairro. Deixa marido, três filhos, seis netos e dois bisnetos.

NIRMA CARDEAL, 80

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luís. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 14, às 16h, no cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa três filhos, dois netos e dois bisnetos.

IRENE HOFFMANN EVANGELISTA, 75

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Arraial dos Cunhas, em Itajaí. Teve o sepultamento realizado no cemitério do Brilhante. Deixa marido e 10 filhos.