O tempo em Brusque voltou a registrar características típicas de inverno no amanhecer desta sexta-feira, 13, com temperaturas inferiores a 10 °C em diversos bairros da cidade.

A sensação de frio, embora amenizada pelo clima seco logo cedo, reforçou a baixa sensação térmica dos últimos dias.

Antes disso, no entanto, a madrugada foi marcada por episódios pontuais de garoa em áreas isoladas, sinalizando a presença de uma leve instabilidade sobre a região.

O tempo na sexta-feira

Conforme explica o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o restante da sexta-feira tende a se manter com predomínio de tempo seco, não apenas em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Contudo, ele ressalta que a variação de nuvens deve se manter ao longo do período, mantendo, assim, a possibilidade de precipitações fracas e isoladas em determinados momentos.

O tempo no fim de semana

Além disso, a umidade observada durante a madrugada desta sexta-feira, segundo Coutinho, pode ser um indicativo no comportamento do tempo em Brusque e região em parte do fim de semana.

Diante disso, ele recomenda vigilância a quem planeja atividades ao ar livre, sobretudo entre o fim da tarde de sábado, 14, e a manhã de domingo, 15, período em que a condição de chuva se torna maior.

Apesar de os volumes previstos serem baixos, já podem ser suficientes para comprometer eventos externos ou passeios programados.

Ademais, Coutinho aponta que as madrugadas do fim de semana continuarão frias, embora sem a mesma intensidade registrada nos dias anteriores.

As temperaturas mínimas devem variar entre 10 °C e 15 °C, enquanto as máximas prometem se situar entre 20 °C e 23 °C, proporcionando tardes mais agradáveis.

Monitoramento

Em suma, o fim de semana poderá até contar com momentos de tempo firme em Brusque e região.

Contudo, a presença de nebulosidade e o risco de chuva exigem cautela de quem pretende aproveitar o período ao ar livre.

Diante disso, o boletim emitido recomenda o acompanhamento diário das atualizações, já que as previsões estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados forem incorporados aos modelos meteorológicos.

Por fim, Coutinho reforça que a Climaterra seguirá monitorando a situação e divulgará novas informações sempre que necessário.

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

