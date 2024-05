A semana inicia diante das projeções meteorológicas indicando uma mudança significativa no padrão do clima em Brusque e em todo o Vale do Itajaí.

Com efeito, uma frente fria está prevista para atravessar Santa Catarina nesta segunda-feira, 13, trazendo consigo pancadas de chuva e possíveis trovoadas para a região.

É importante mencionar que, na retaguarda deste sistema, aproxima-se um pulso de frio com características de inverno, devendo então impor aos moradores locais o uso dos casacos nos dias subsequentes.

Ronaldo Coutinho, renomado especialista da Climaterra, vem oferecer uma análise detalhada e complementar à síntese climática mencionada anteriormente.

Para uma compreensão mais aprofundada, confira os pormenores no boletim recentemente divulgado por ele, que se encontra disponível a seguir.

O clima nesta segunda-feira

*Boletim: Climaterra >>

Nesta segunda-feira, nossa atenção se volta para uma frente fria aproximando-se da região de Brusque.

Embora o dia tenha começado seco e ligeiramente abafado, são esperadas instabilidades trazendo pancadas de chuva e possíveis trovoadas, conforme o dia avança.

É crucial destacar que, na retaguarda desta dinâmica, um pulso de ar frio promete alterar o padrão do clima, afetando também as temperaturas registradas nos termômetros.

Portanto, preparem os casacos e cachecóis, pois as temperaturas mais baixas exigirão o uso desses acessórios nos próximos dias.

Clima na sequência da semana

Nos próximos dias, a região de Brusque pode esperar menos sol diante de uma maior cobertura de nuvens.

Na terça-feira, embora ainda haja previsão de chuvas ocasionais, o destaque será o clima frio, com temperaturas máximas abaixo dos 18/20°C, inclusive durante a tarde.

Ao longo da semana, o sol pode aparecer ocasionalmente na quarta-feira e quinta-feira, com pouca probabilidade de chuva, mas as temperaturas tendem a permanecer sem ultrapassar muito os 20/22°C.

Contudo, espera-se o retorno da chuva à medida que avançamos para sexta-feira, encerrando a semana de forma úmida e sem um aquecimento significativo.

Previsão sujeita a mudanças

É importante ressaltar que essas são projeções meteorológicas e estão sujeitas a mudanças, conforme novas atualizações são incorporadas.

Portanto, é fundamental acompanhar sempre a previsão a curto e médio prazo.

*Com informações: Climaterra

O clima na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados entre meia-noite até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Para concluir a pauta de hoje, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem captura o despertar desta segunda-feira e é acompanhada de legendas que descrevem o início do dia nos diversos locais retratados.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

