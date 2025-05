Com a proximidade da segunda quinzena de maio, cresce a curiosidade dos moradores de Brusque sobre quando o frio, mais intenso, finalmente começará a se manifestar.

Não apenas os entusiastas do clima de inverno, mas também comerciantes aguardam a queda acentuada das temperaturas, para impulsionar as vendas de roupas mais pesadas.

Embora Brusque já tenha registrado madrugadas frias ao longo do mês, as temperaturas observadas até agora permaneceram acima dos 10°C.

Sem frio intenso à vista

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, até pelo menos o dia 20 de maio, não há indicativos de que o frio intenso venha a se instalar na cidade, expectativa que se estende a todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Ainda de acordo com o especialista, as noites devem continuar com temperaturas amenas, enquanto as tardes seguem com máximas entre 23°C e 28°C, em um padrão típico de outono.

Frente fria

Avançando em sua análise, o meteorologista destaca que os modelos climáticos sinalizam, de forma preliminar, a possibilidade da passagem de uma frente fria entre os dias 20 e 22 de maio.

No entanto, mesmo que essa expectativa se confirme, ela não deve representar um episódio de frio extremo.

Frio forte ainda sem data

A tendência, segundo ele, é que o mês termine sem a ocorrência de temperaturas significativamente baixas, que possam ser classificadas como frio intenso em Brusque e arredores.

Além disso, Puchalski ressalta que os prognósticos seguem em constante atualização, o que exige um acompanhamento frequente das novas projeções.

“Estamos, pois, diante de um cenário sujeito a mudanças, à medida que os modelos meteorológicos incorporam novas informações”, explica o profissional.

O que esperar das chuvas

No que diz respeito às chuvas, o panorama também permanece discreto. A expectativa é de que Brusque e região sigam então com baixos volumes de precipitação até o fim do mês, explica Puchalski.

Isso, no entanto, não significa ausência total de umidade. Conforme reforça o meteorologista, a maior parte dos dias deverá ser marcada por variações de sol entre nuvens, com possibilidade de eventos de precipitações isoladas.

Caso a frente fria prevista para a terceira semana de maio se confirme, há então a possibilidade de um ou outro episódio de chuva mais expressiva nesse período.

Frio intenso em espera

Diante desse cenário, tanto os entusiastas do clima invernal quanto o comércio, que aguarda temperaturas mais baixas, terão que exercitar a paciência.

Levando em conta as análises atuais, o frio forte ainda não tem data para chegar a Brusque neste mês de maio.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

O encerramento desta pauta se dá através das fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens a seguir revelam a singularidade do despertar da manhã desta terça-feira em diversos pontos, conforme indicado nas legendas, proporcionando a contemplação destes momentos inspiradores.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

1 de 7

