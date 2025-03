A edição desta quinta-feira, 13, traz informações detalhadas sobre as condições climáticas previstas para Brusque e região no decorrer do dia, incluindo o aguardado eclipse lunar da ‘Lua de Sangue’, que irá ocorrer na madrugada de sexta-feira, 14.

O tempo na quinta-feira

De acordo com Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, aqueles que planejam atividades ao ar livre podem contar com um cenário diurno majoritariamente favorável durante esta quinta-feira.

O sol sinaliza marcar presença, com intervalos de nuvens, proporcionando um panorama positivo na maior parte do período.

Entretanto, Coutinho antecipa uma probabilidade crescente de chuvas isoladas, à medida que a tarde avança em direção à noite, podendo atingir as cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Em relação às temperaturas, os termômetros devem variar entre 26°C e 28°C, podendo atingir os 30°C em momentos pontuais, mas sem ultrapassar significativamente essa marca.

Eclipse da Lua de Sangue

Quanto à observação do eclipse lunar da Lua de Sangue na madrugada de sexta-feira, sua previsão é mais desafiadora para Brusque e as demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Os modelos meteorológicos atuais indicam que a visibilidade plena do fenômeno poderá ser dificultada pela cobertura de nebulosidade sobre a região, e há, inclusive, a possibilidade de chuva pontual e isolada durante o evento.

Apesar disso, Coutinho aponta que o céu promete oferecer aberturas momentâneas entre as nuvens, possibilitando que o espetáculo celestial seja contemplado em alguns instantes.

De forma geral, a previsão indica mais contratempos do que condições favoráveis para acompanhar o eclipse, devido à nebulosidade predominante, explica.

Ainda assim, os entusiastas, que pretendem ficar acordados durante a madrugada, devem permanecer atentos às brechas no céu, aproveitando todas as oportunidades de testemunhar o fenômeno.

Ele aconselha a determinação e paciência para vivenciar esse espetáculo astronômico.

Lua de Sangue e os horários

Para quem deseja acompanhar cada etapa desse evento incrível, é essencial observar os horários exatos divulgados pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa).

O eclipse terá início na quinta-feira, às 23h57, quando a lua começará a entrar na penumbra da Terra.

A fase parcial, por sua vez, terá início às 01h09, já na madrugada de sexta-feira, marcando o progresso do fenômeno.

Às 02h26, a lua então atingirá a fase total do eclipse, ficando completamente imersa na sombra terrestre.

O ponto alto do evento, com a tonalidade avermelhada mais intensa, será às 02h58.

Após este auge, a lua iniciará sua saída gradual da sombra, encerrando a fase total às 03h31.

O eclipse parcial chegará ao fim às 04h47, enquanto o término completo do fenômeno, com o eclipse penumbral, está previsto para as 06h.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente então revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da nossa próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta quinta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 11

