Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre entre esta quinta-feira, 13, e o fim de semana, devem ficar atentos à previsão do tempo.

Embora aberturas de sol sejam esperadas até sábado, 15, a estabilidade plena não está garantida.

Até lá, a tendência é de variação nas condições atmosféricas, com risco pontual de chuva e aumento da instabilidade no domingo, 16, devido à chegada de uma frente fria.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou boletim com as últimas atualizações para o Vale do Itajaí-Mirim.

*Confira a análise completa logo após o banner a seguir.

Brusque até o sábado

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Vamos iniciar este boletim destacando as projeções atmosféricas válidas para Brusque e região, abrangendo o período entre esta quinta-feira e o sábado.

De modo geral, as condições devem se então manter semelhantes, sem expectativa de estabilidade plena.

Em termos práticos, prevemos um intervalo marcado por variações nas condições do tempo, com momentos de maior nebulosidade intercalados por aberturas de sol.

Com efeito, o risco de chuva não está descartado, mesmo que de maneira pontual e isolada.

Diante desse cenário, quem planeja atividades externas — sobretudo as de média ou longa duração — deve manter vigilância para evitar contratempos.

Frente fria em Brusque

Ao avançarmos com a previsão para o domingo, o cenário atmosférico tende a se modificar de forma mais ampla.

Nesse dia, uma frente fria deve se deslocar sobre o Vale do Itajaí-Mirim, favorecendo o aumento considerável da probabilidade de chuva, especialmente a partir da tarde.

Como resultado, as práticas ao ar livre podem ser impactadas, já que o sol, se aparecer, será por curtos intervalos.

A tendência predominante é de instabilidade, reflexo direto do avanço desse sistema frontal.

Brusque e as temperaturas

Ademais, ao analisarmos o comportamento térmico esperado, não observamos grandes alterações em relação ao que vem sendo registrado ao longo da semana.

Isso significa que não há projeção de aquecimento expressivo entre esta quinta-feira e o domingo.

Diante disso, as temperaturas devem permanecer abaixo do patamar dos 30°C, o que, embora represente aquecimento diurno, ainda destoa do padrão típico da época do ano.

Por ora, as madrugadas tendem a seguir relativamente amenas, com valores variando entre 12°C e 20°C, a depender da altitude de cada cidade situada no Vale do Itajaí-Mirim.

Considerações finais

Por fim, é o que temos a informar até o momento, com base nas mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos.

Vale lembrar, pois, que tais projeções estão sujeitas a ajustes, à medida que novos dados são incorporados.

Portanto, reforçamos a importância de acompanhar a previsão diariamente para um planejamento mais seguro das atividades.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque às vésperas do verão: Cascata da Santa então exibe paisagem vibrante

2. Tempo seco até quando? Confira a previsão para Brusque até sexta feira

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta quinta-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK