Após enfrentar um período de instabilidade entre quinta-feira, 9, e sábado, 11 — resultado da influência da umidade marítima —, Brusque registrou no domingo, 12, a passagem de uma frente fria que contribuiu para a continuidade e intensificação das chuvas.

A condição avançou até parte da madrugada desta segunda-feira, 13, antecedendo, pois, uma mudança no comportamento atmosférico observado até então.

Nesse contexto, o início da semana deve marcar uma transição significativa nas condições meteorológicas.

Brusque nesta segunda-feira

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, esta segunda-feira será caracterizada pelo retorno do sol à região, com redução expressiva da nebulosidade.

Com efeito, os termômetros devem apresentar aquecimento, diante de máximas prometendo se aproximar dos 30°C em Brusque e em diversas cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque na terça-feira

Ademais, a terça-feira, 14, tende a manter o padrão observado no dia anterior. Conforme análise técnica de Puchalski, o tempo seco deve predominar, com temperaturas novamente acima dos 25°C.

Sobretudo, esse cenário tende a favorecer a realização de atividades externas na primeira metade da semana, conforme análise do meteorologista.

Considerações finais

Por fim, Puchalski recomenda o acompanhamento diário das atualizações meteorológicas, pois os modelos estão sujeitos a constantes ajustes, conforme novas informações são incorporadas aos simuladores.

Ele ressalta, pois, que as informações contidas neste boletim têm como base as mais recentes projeções, atualizadas na manhã desta segunda-feira.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta segunda-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores.

Deslize para o lado e confira.

