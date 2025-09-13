O frio voltou a se intensificar em Brusque nas primeiras horas da manhã deste sábado, 13, com mínimas de até 7,8 °C registradas então em alguns bairros.

Há poucos dias do início oficial da primavera, moradores que precisaram sair cedo de casa tiveram que recorrer aos casacos para enfrentar o ar gelado, que se consolidou no decorrer da madrugada.

Inclusive, em áreas elevadas do Vale do Itajaí-Mirim, os termômetros chegaram a marcar menos de 4,9°C, reforçando o padrão de resfriamento observado.

Tempo seco em Brusque

Após o amanhecer gelado deste sábado, que remeteu ao auge do inverno, a previsão então traz notícias favoráveis para quem planeja atividades externas.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o tempo deve seguir firme ao longo do fim de semana, sem risco de chuva para Brusque e região, embora a variação de nuvens esteja prevista.

Brusque sob frio noturno

Inclusive, no que tange aos termômetros, a madrugada de domingo, 14, sinaliza repetir temperaturas abaixo de 10 °C, mantendo o padrão diurno ameno, mesmo com a presença do sol.

Com efeito, as máximas não devem ultrapassar de forma significativa os 23°C, garantindo assim condições térmicas agradáveis, antecipa Puchalski.

Portanto, quem planeja atividades externas neste fim de semana em Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim, pode se programar com tranquilidade, tendo por base as informações repassadas pelo meteorologista.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Padre Eduardo Senna então visita Brusque e celebra missa com igreja lotada

2. GALERIA – Confira fotos de Brusque após quatro dias consecutivos sem sol

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste sábado em cada localidade especificada nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK