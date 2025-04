A Semana Santa tem início nesta segunda-feira, 14, diante da previsão do tempo prometendo um cenário à vista favorável em Brusque e região.

Assim, para quem planeja participar de atividades ao ar livre, especialmente eventos religiosos, a expectativa é animadora.

O tempo na Semana Santa

Conforme destaca o meteorologista Piter Scheuer, os próximos dias, em todo o Vale do Itajaí-Mirim, devem ser marcados pela presença do sol, ainda que intercalado por momentos de maior nebulosidade.

Embora a chance de chuva não esteja completamente descartada, Scheuer ressalta que, se ocorrer, a tendência é que seja de forma isolada.

Isso tende a acontecer preferencialmente durante a madrugada ou nas primeiras horas da manhã.

Assim, não deve interferir de forma significativa na rotina da maioria das celebrações, explica o profissional.

O tempo e as temperaturas

Esta segunda-feira, segundo o meteorologista, já oferece um panorama do que se pode esperar para os próximos dias até o Domingo de Páscoa, ou seja, tempo estável, com temperaturas agradáveis.

As noites e madrugadas devem seguir amenas, em um padrão típico de outono, enquanto as tardes sinalizam um discreto aquecimento. Os termômetros podem atingir marcas entre 27°C e 28°C, com pouca variação ao longo da semana.

Considerações finais

De modo geral, as condições previstas são bastante promissoras, sobretudo para os fiéis que pretendem acompanhar as celebrações católicas ao ar livre.

Ainda assim, Scheuer recomenda atenção às atualizações diárias da previsão, já que as projeções, sobretudo as de médio e longo prazo, podem sofrer alterações conforme novos dados forem incorporados.

O especialista garante que seguirá monitorando as condições atmosféricas e trará atualizações sempre que necessário.

Dessa forma, oferecerá segurança e confiabilidade para quem deseja se planejar com tranquilidade ao longo deste período religioso tão especial.

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem o orgulho de apresentar seus parceiros comerciais, que apoiam e acreditam neste trabalho.

Clique nos banners abaixo, conheça os serviços e produtos oferecidos por por eles e entre em contato, para então descobrir tudo o que podem proporcionar.

Oferecimento:

Leia também:

1. Chuva sem precedentes: relembre a tempestade que então reescreveu a paisagem de Botuverá

2. GALERIA – Guabiruba vive domingo especial com feira de Páscoa e carros antigos

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Agradecemos a participação dos leitores e compartilhamos agora as expressivas fotografias enviadas por eles.

Estas imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta segunda-feira em cada um dos locais identificados nas legendas.

Convidamos você a contemplar e se conectar com estes momentos inspiradores.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 24

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 24

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK