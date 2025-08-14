Após uma quarta-feira, 13, marcada por moderado aquecimento nos termômetros em Brusque — com picos de até 27,2 °C, registrados pela primeira vez em agosto —, o rigor do inverno voltou a se fazer presente durante a madrugada desta quinta-feira, 14.
Como consequência, a breve trégua na baixa sensação térmica revelou-se apenas um intervalo passageiro, dentro da sequência de dias frios que tem marcado o atual mês na cidade.
Por sua vez, o clima invernal retomou sua força logo nas primeiras horas da manhã, o que se refletiu nos 7,3 °C registrados às 7h05 no bairro Limeira Alta, evidenciando o retorno do clima gelado no início da quinta-feira.
Em outras áreas do município, os índices também permaneceram abaixo dos 11°C, reforçando a necessidade de manter os casacos em uso.
Brusque na quinta-feira
Segundo o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, as temperaturas voltam a permanecer mais contidas nesta quinta-feira em Brusque.
Embora possam, em determinados momentos, ultrapassar ligeiramente os 20 °C, a elevação não deve ser significativa nem persistente, ressalta.
Conforme explica Coutinho, essa condição está diretamente associada à atuação de uma frente fria em deslocamento sobre o oceano, na altura da costa catarinense.
Com efeito, o sistema tende a influenciar de maneira significativa o clima na região do Vale do Itajaí-Mirim, limitando o avanço mais expressivo dos termômetros.
Além disso, o especialista aponta que o risco de chuva no decorrer do dia é praticamente nulo, favorecendo as atividades externas programadas.
Ainda assim, ele antecipa um aumento gradual da cobertura de nuvens, à medida que o dia avança para o turno da tarde, podendo limitar as aberturas mais prolongadas de sol.
Brusque na sexta-feira
Para a sexta-feira, 15, a previsão da Climaterra então indica um cenário sob uma variação maior de nuvens em Brusque e região.
Embora não haja expectativa de precipitação significativa, Coutinho ressalta a possibilidade de garoa ou chuvisco isolado, especialmente em períodos de maior nebulosidade.
Por esse motivo, o profissional recomenda atenção para quem planeja atividades externas de média ou longa duração.
No que diz respeito às temperaturas, os índices devem seguir abaixo de 20°C, com máximas oscilando entre 16°C e 18°C, mantendo a sensação térmica reduzida em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
Monitoramento
Por fim, o Coutinho reforça a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo de forma contínua.
Segundo ele, os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes frequentes, conforme novas informações são incorporadas.
Dessa forma, ele garante que seguirá monitorando as condições e divulgando dados relevantes sempre que necessário.
Brusque e região na madrugada
Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.
O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.
A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.
A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.
Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta quinta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.
Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>
