A previsão do tempo emitida pela Climaterra, direcionada para Brusque e região, promete um domingo, 14, de sol e condições favoráveis para atividades ao ar livre.

Nesse contexto, o cenário indica a manutenção da estabilidade atmosférica durante o dia, com baixa probabilidade de chuva.

A eventual condição instável fica restrita apenas a ocorrências pontuais e isoladas, caso venham a se confirmar, segundo Ronaldo Coutinho, especialista do órgão.

Frente fria em Brusque

Contudo, mudanças estão a caminho com a iminente chegada de uma frente fria, que deve avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim já na segunda-feira, 15, conforme projeções da Climaterra.

A expectativa então indica que o sistema tende a se deslocar entre o entardecer e a noite, culminando com o período de calor, quando os termômetros podem alcançar até 35°C antes da alteração no padrão atmosférico.

Brusque sob monitoramento

Por fim, Coutinho ressalta que os dados têm por base as últimas atualizações dos modelos de previsão meteorológica e podem sofrer ajustes, conforme novas informações forem incorporadas.

Ele recomenda, pois, acompanhamento diário das informações para manter-se atualizado sobre eventuais mudanças.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Guabiruba então vive noite de emoção na missa jubilar do padre Marilton Nuss

2. Guabiruba então apresenta encanto rural no refúgio moldado por nove pôneis

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste domingo em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 26

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK