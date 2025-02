Os moradores de Brusque e região, entusiastas do calor, podem seguir contando com boas notícias, pois a previsão do tempo indica altas temperaturas persistindo até o fim de fevereiro.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a tendência para os próximos dias segue marcada por um padrão climático de dias quentes e, em muitos momentos, extremamente quentes.

A oscilação térmica ainda aponta para picos significativos, elevando a sensação de desconforto e reforçando a necessidade de hidratação constante.

Em um boletim detalhado, Puchalski vem antecipar as condições atmosféricas indicadas pelos modelos climáticos, fornecendo uma análise aprofundada sobre a persistência desse atual padrão térmico até o encerramento do mês.

A íntegra do boletim emitido pelo especialista traz informações essenciais para entender a dinâmica desse período e se preparar adequadamente.

Confira todos os detalhes na nota completa logo após a foto.

Calor persiste

Boletim: Leandro Puchalski >>

Diante das temperaturas atingindo níveis expressivos neste mês de fevereiro, muitas pessoas têm buscado informações sobre até quando esse calor intenso deve persistir.

Antecipamos, pois, que o padrão térmico promete seguir sob temperaturas elevadas em toda Santa Catarina, incluindo Brusque e cidades vizinhas, ao longo do restante do mês.

Focando especificamente no Vale do Itajaí-Mirim, o cenário então pode ser dividido em duas fases: dias quentes e muito quentes à vista.

Essa tendência já começa a ser notada nesta sexta-feira, quando os termômetros devem alcançar, mas dificilmente ultrapassar com grande margem, os 30°C.

Retomada do calor forte

No entanto, o fim de semana promete a retomada do calor intenso, com temperaturas que voltam a se destacar, especialmente no domingo, quando os registros podem superar os 35°C.

De modo geral, esse quadro climático tende a persistir até o encerramento de fevereiro.

Para aqueles que anseiam por um clima mais ameno, será necessário um pouco mais de paciência, pois, por ora, o calor continua sendo a tônica predominante em Brusque e região.

Calor sob risco de trovoadas

No que diz respeito às condições meteorológicas, o comportamento do tempo seguirá um padrão já observado ao longo deste mês.

Em termos práticos, as manhãs tendem a ser ensolaradas, enquanto pancadas de chuva com trovoadas podem surgir a partir da tarde. Contudo, essa configuração não será uma regra absoluta.

Em alguns dias, o tempo tende a permanecer seco do início ao fim.

Por outro lado, em outros dias, tempestades localizadas sinalizam ocorrer, atingindo determinadas áreas com maior intensidade, enquanto locais próximos podem ficar praticamente sem precipitação.

Considerações finais

Diante desse cenário, recomenda-se atenção redobrada à hidratação, com a ingestão frequente de líquidos, preferencialmente água, além de evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior intensidade solar.

Manter-se protegido e tomar os devidos cuidados será essencial para enfrentar esse período de calor que, ao que tudo indica, ainda tem fôlego para continuar por mais alguns dias em Brusque e região.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas então registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustrado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

