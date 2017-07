Registramos com pesar os falecimentos de:

OLINDA PRIM KRESPI, 97

Faleceu em sua residência no bairro Santa Terezinha. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Viúva, deixa seis filhos, nove netos e três bisnetos.

JOSÉ EMILIO FRUTUOSO, 79

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. O sepultamento será realizado neste sábado, 15, às 15h no cemitério do bairro. Deixa esposa, dois filhos e três netos.