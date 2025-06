Os moradores de Brusque iniciaram este sábado, 14, sob um cenário de instabilidade climática, marcado então por céu encoberto, frio e umidade persistente.

A madrugada anterior já havia sido marcada por chuva ocasional e, nas primeiras horas da manhã, o tempo úmido exigiu o uso de guarda-chuvas por parte de quem precisou sair de casa cedo.

Apesar do início chuvoso, o dia não será completamente desfavorável para atividades ao ar livre.

Brusque no sábado

Conforme antecipa a meteorologista Tatiane Martins, estão previstas algumas aberturas de sol ao longo do sábado, o que sinaliza proporcionar breves momentos de melhoria nas condições do tempo.

Ainda assim, ela recomenda cautela, sobretudo em práticas externas de média ou longa duração, uma vez que o risco de novos episódios de chuva segue presente.

Frente fria à vista

A principal atenção, no entanto, recai sobre o período entre a noite de sábado e a manhã de domingo, 15.

Isso porque, segundo Tatiane, uma frente fria deve avançar por Santa Catarina, trazendo consigo reflexos também para Brusque e demais municípios do Vale do Itajaí-Mirim.

Com a chegada desse sistema, aumenta a possibilidade de chuvas mais intensas, inclusive com possibilidade de trovoadas.

Embora o risco de temporais seja considerado baixo, a meteorologista não descarta completamente a possibilidade de algum evento mais forte.

Ela reforça que não se trata de uma regra, mas de um cenário que merece monitoramento.

Brusque na segunda-feira

A expectativa é de que a frente fria comece a se afastar da região a partir da tarde de domingo.

Se as projeções se confirmarem, o sol poderá voltar a aparecer, ainda que de forma tímida e entre nuvens, marcando o início de uma fase de estabilidade gradual no tempo.

Tatiane também projeta uma segunda-feira, 16, com amanhecer frio em Brusque, sob temperaturas mínimas abaixo dos 10 °C.

Ao longo do dia, o tempo tende a se manter predominantemente seco, embora a presença de nuvens ainda seja esperada em alguns momentos.

Temperaturas do fim de semana

Em relação às temperaturas do fim de semana, não há previsão, pois, de grandes oscilações.

As máximas devem variar entre 20 °C e 24 °C durante as tardes, enquanto as madrugadas seguirão amenas ou frias, conforme a altitude de cada cidade da região.

Monitoramento

Por fim, a meteorologista ressalta a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão do tempo, já que os modelos meteorológicos são constantemente ajustados com base em novas informações.

Tatiane garante que seguirá monitorando os dados e repassando as orientações sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição deste sábado se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

1 de 5

