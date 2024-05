Nesta terça-feira, 14, os moradores de Brusque, assim como os das demais cidades do Vale do Itajaí, podem esperar que o clima de inverno imponha suas condições sobre a região. O dia promete ser úmido e cinzento, diante de poucas abertura de sol.

Isso traz a expectativa de uma tarde fria, diante de temperaturas máximas devendo ficar abaixo de 18/20°C, reforçando então, a expectativa de um cenário com características invernais.

O meteorologista Piter Scheuer gentilmente nos concedeu uma entrevista especial, trazendo complementos sobre a síntese climática mencionada anteriormente.

A seguir, você confere o boletim que agrega esses detalhes.

Terça-feira com clima de inverno

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para os residentes de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, que têm atividades ao ar livre planejadas para esta terça-feira, é importante estar ciente de que o clima pode não colaborar.

A previsão indica um alto risco de chuva, que pode ocorrer a qualquer instante durante o dia. Embora haja alguns intervalos de melhoria façam parte da previsão, qualquer aparição do sol tende a ser breve.

Com efeito, os modelos climáticos indicam que estamos diante de um cenário típico de inverno e, portanto, é essencial estar preparado. O uso de guarda-chuvas e casacos será fundamental.

Consequentemente, as temperaturas máximas devem se manter abaixo dos 20°C, contribuindo dessa forma, para uma tarde fria com características invernais na região.

Clima nos próximos dias

Ao analisarmos as projeções climáticas para Brusque e região no restante da semana, podemos antecipar que o clima de inverno deve continuar, porém com uma diminuição na sensação de frio.

Embora as madrugadas possam permanecer frias no Vale do Itajaí, prevê-se que as temperaturas subam para além de 22 a 23°C nas tardes de quarta e na quinta-feira. Nestes dois dias, há um baixo risco de chuva.

No entanto, ao avançarmos para a sexta-feira, os simuladores começam a indicar o retorno das precipitações sobre a região de Brusque, o que pode sinalizar um sábado úmido para o Vale do Itajaí.

Acompanhamento

É sempre importante ter em mente que os modelos meteorológicos estão sujeitos a constantes mudanças com a incorporação de novas atualizações.

Dessa forma, a projeção mencionada anteriormente no boletim pode sofrer alterações.

Sendo assim, estamos empenhados em trabalhar com os dados mais recentes fornecidos pelos simuladores.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O clima na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados entre o período de meia-noite até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Para concluir a pauta de hoje, convidamos você a apreciar os deslumbrantes cenários então compartilhados por nossos leitores.

Estas imagens revelam o esplendor com que a manhã desta terça-feira despontou em cada local destacado nas legendas.”

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

