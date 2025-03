O fim de semana que se aproxima trará aos moradores de Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim um clima de outono antecipado, especialmente durante as noites e madrugadas.

Com isso, as temperaturas noturnas prometem um padrão térmico bem ameno, criando uma atmosfera remetendo à nova estação que está às portas.

Durante as tardes, no entanto, o leve aquecimento garantirá um contraste sutil, tornando o período diurno sem a presença de calor excessivo.

Além disso, o tempo sinaliza uma condição estável na maior parte do período, diante de um baixo risco de chuva, favorecendo assim as atividades externas entre esta sexta-feira, 14, e domingo, 16.

O meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim detalhado com informações completas sobre a situação climática prevista para os próximos dias.

Confira a íntegra da nota emitida pelo especialista logo após a imagem.

Brusque na sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Abrimos este boletim com as atualizações meteorológicas para Brusque e região direcionadas a esta sexta-feira.

A previsão traz boas notícias para quem pretende realizar atividades ao ar livre, já que o risco de chuva é reduzido.

No entanto, não pode ser totalmente descartado, especialmente entre o meio da tarde e o período da noite.

Caso ocorram precipitações, elas tendem a ser bastante isoladas e pontuais, com a maior parte das áreas encerrando o dia sob tempo seco.

As projeções indicam a presença do sol ao longo do dia, alternando com momentos de maior nebulosidade.

Essa variação favorecerá um leve aquecimento durante a tarde, levando as temperaturas a oscilar entre 26°C e 28°C na região do Vale do Itajaí-Mirim.

Em pontos específicos, os termômetros podem alcançar os 30°C, mas sem ultrapassar essa marca de forma expressiva.

Brusque no fim de semana

Para o fim de semana, um dos destaques será a sensação térmica mais amena durante as noites e madrugadas.

As temperaturas noturnas podem cair para 17°C e, em alguns momentos, atingir até 15°C em Brusque.

Em cidades de maior altitude, os registros podem ser ainda mais baixos, tanto no amanhecer de sábado quanto no de domingo.

Já durante o dia, a tendência é de estabilidade, com máximas então variando entre 26°C e 30°C, sem grandes oscilações.

O sábado e o domingo seguirão propícios para atividades ao ar livre, com um baixo potencial de chuva.

Caso ocorram precipitações, serão passageiras e muito localizadas, novamente com maior probabilidade entre o meio da tarde e a noite.

De forma geral, o sol continuará marcando presença, intercalado por períodos de nebulosidade.

Considerações finais

Essas previsões são baseadas nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

Como sempre, reforçamos que as condições podem sofrer ajustes, conforme novos dados forem incorporados.

Seguiremos, pois, acompanhando de perto e traremos informações atualizadas sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também apresenta os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta sexta-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda.

Desfrute dessas imagens inspiradoras.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

