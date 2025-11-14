A previsão do tempo, direcionada para Brusque e região, que compreende o período do fim de semana, aponta relativa estabilidade entre esta sexta-feira, 14, e sábado, 15, quando o risco de chuva é considerado baixo.

O cenário, contudo, tende a mudar de forma gradual no decorrer do domingo, 16, diante da chegada de uma frente fria, prometendo avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim a partir da tarde.

A íntegra da previsão está disponível logo após o banner, na nota que reúne os detalhes do boletim elaborado pelo meteorologista Piter Scheuer.

Previsão para a sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Começamos este boletim destacando as condições atmosféricas previstas para esta sexta-feira, que apontam um comportamento relativamente favorável às práticas externas em Brusque e região.

Diante disso, o sol tende a aparecer por entre nuvens, embora não deva predominar ao longo do dia.

Ainda assim, é importante mencionar que o risco de chuva não pode ser totalmente descartado; no entanto, caso venha ocorrer, tende a ser de forma muito pontual.

Previsão para o sábado

Ao avançarmos para as projeções do sábado, observa-se então que a tendência se mantém semelhante à da véspera em Brusque e região.

Em termos práticos, prevê-se mais um dia de tempo variável, com alternância entre sol e nebulosidade, sem afastar totalmente a possibilidade de precipitações rápidas e isoladas.

Previsão para o domingo

Quando analisamos o domingo, antecipamos a chegada de uma frente fria que deve atravessar o Vale do Itajaí-Mirim a partir da tarde.

Nesse contexto, o sistema atmosférico tende a provocar aumento da nebulosidade e chuvas mais abrangentes, não sendo descartadas trovoadas em alguns pontos.

Por ora, destacamos que a manhã do domingo ainda deve seguir com tempo seco ao longo da região brusquense.

No entanto, à medida que as horas avançarem, especialmente em direção à noite, cresce a probabilidade de precipitações, com possibilidade de momentos de maior intensidade e ocorrência de descargas elétricas.

Temperaturas

Ao avaliarmos os termômetros, o cenário aponta para relativo abafamento entre esta sexta-feira e o domingo, com temperaturas que podem eventualmente se aproximar dos 30°C, dependendo da frequência das aberturas de sol.

Caso a nebulosidade se mantenha mais persistente, as máximas, pois, devem variar entre 26°C e 27°C.

Monitoramento constante

Além disso, é pertinente enfatizar que toda a previsão está sujeita a mudanças, conforme novos dados são incorporados aos modelos atmosféricos.

Diante disso, reforçamos o compromisso de manter as informações atualizadas, assegurando que a população esteja sempre bem informada e preparada para as condições do tempo previstas.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Dois anos do El Niño: lembranças de um novembro então marcado por cheias em Brusque

2. Brusque às vésperas do verão: Cascata da Santa então exibe paisagem vibrante

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em cada um dos locais identificados nas legendas, permitindo ao observador contemplar e se conectar com estes momentos inspiradores.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 16

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK