Brusque iniciou a semana diante de uma transição nas condições do tempo, após enfrentar um período chuvoso nos dias anteriores, tendo a segunda-feira, 13, servido como ponto de virada para um padrão mais estável.

Terça-feira com tempo seco

Com efeito, esta terça-feira, 14, deve manter um panorama atmosférico seco na região, conforme antecipa o boletim emitido pela Climaterra, sob avaliação do especialista do órgão, Ronaldo Coutinho.

Diante dessa perspectiva, quem pretende realizar atividades ao ar livre encontrará um cenário propício, segundo indica a análise técnica.

Tempo seco até quinta-feira

Além disso, a quarta-feira, 15, também deve seguir com estabilidade, repetindo o comportamento da véspera — como ressalta Coutinho.

Na sequência, a quinta-feira, 16, sinaliza manter o tempo seco em Brusque e região, embora haja tendência de aumento na cobertura de nuvens ao longo do dia.

Embora o risco de chuva entre o fim da tarde e a noite seja baixo, ainda existe possibilidade.

A avaliação da Climaterra indica que a nebulosidade variável abre espaço para essa condição.

Tempo muda na sexta-feira

Por outro lado, a sexta-feira, 17, pode marcar uma nova mudança no tempo.

Isso porque uma frente fria deve avançar sobre a região de Brusque, trazendo de volta a possibilidade de chuva, especialmente a partir da tarde, explica Coutinho.

Segundo o especialista, trata-se de uma projeção de médio prazo, que ainda exige acompanhamento.

Ele ressalta que, por se tratar de uma previsão mais distante, os modelos podem sofrer alterações até lá.

As temperaturas previstas

Os dados da Climaterra indicam que, no que diz respeito às temperaturas, os termômetros devem manter o padrão típico da primavera na região brusquense.

Em relação às mínimas, as madrugadas prometem seguir amenas, com valores oscilando entre 10°C e 17°C, a depender da altitude de cada localidade do Vale do Itajaí-Mirim.

Quanto às tardes, a tendência é de um discreto aquecimento, podendo superar pontualmente os 27°C, mas sem avanço expressivo além dessa marca, segundo análise técnica do órgão.

Monitoramento constante

Por fim, Coutinho reforça a importância de acompanhar a previsão de forma diária, uma vez que os modelos meteorológicos estão em constante atualização e podem sofrer ajustes, conforme novos dados são incorporados.

Ele garante que seguirá monitorando e trazendo informações pertinentes sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

