Brusque voltou a registrar temperaturas baixas nas primeiras horas da manhã deste domingo, 14, em linha com o comportamento térmico já observado no sábado, 13.

Embora os termômetros não tenham repetido os 7°C registrados no dia anterior, alguns pontos da cidade marcaram 11°C, enquanto outros bairros ficaram ligeiramente acima desse patamar.

Ainda assim, a sensação de frio se mostrou evidente, exigindo o uso de casacos mais pesados por parte de quem saiu cedo de casa.

O tempo em Brusque

De acordo com o boletim da Climaterra, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho, o domingo deve seguir com tempo seco em Brusque e todo o Vale do Itajaí Mirim.

A possibilidade de chuva, pois, é considerada baixa, mesmo com o avanço da nebulosidade ao longo do dia.

Diferente do sábado, que teve predomínio de sol, este domingo deve então apresentar cobertura de nuvens mais significativa, o que pode limitar aberturas prolongadas de sol.

Nesse contexto, as condições previstas devem favorecer atividades externas, já que o tempo tende a permanecer firme.

Brusque e as temperaturas da tarde

Com efeito, a tendência é de elevação gradual das temperaturas durante a tarde, podendo superar os 23 °C, mas ainda dentro de um patamar considerado agradável para a época.

Coutinho reforça que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes e recomenda atenção às atualizações divulgadas pela Climaterra, pois novas informações podem alterar o cenário previsto.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

