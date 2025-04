Os moradores de Brusque e região, que têm atividades externas programadas para esta terça-feira, 15, podem contar com uma condição de tempo predominantemente favorável, diante de um baixo risco de chuva.

O padrão de outono promete seguir ditando o ritmo dos termômetros, com um cenário à vista típico da estação marcando presença, sinalizando influenciar, inclusive, os dias vindouros.

O tempo na Semana Santa

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, esse cenário climático deve se manter ao longo da Semana Santa, sob o predomínio de tempo firme em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Diante disso, até a sexta-feira, 18, o sol tende a aparecer entre nuvens, porém, o especialista não descarta completamente a possibilidade de chuva nesse intervalo.

No entanto, caso venham a ocorrer precipitações, devem ser de forma pontual e isolada, com maior probabilidade no período noturno.

Frente fria no sábado

Para o Sábado de Aleluia, no entanto, Puchalski prevê a chegada de uma frente fria à região brusquense.

A passagem do sistema poderá provocar chuvas mais generalizadas e, na sequência, queda nas temperaturas, especialmente nas madrugadas.

O meteorologista reforça que não se trata de frio intenso, mas de um declínio térmico característico da transição entre estações.

Tempo seco na Páscoa

Para o domingo de Páscoa, a tendência é de tempo seco em Brusque e região, diante de um amanhecer remetendo ao frio.

De acordo com Puchalski, os termômetros podem registrar valores próximos dos 10°C, podendo ficar ainda mais baixos em cidades de maior altitude, como Vidal Ramos e Presidente Nereu.

Apesar do cenário traçado, o meteorologista pondera que as informações fazem parte de uma projeção de médio prazo.

Por isso, ajustes podem então ocorrer nos próximos dias, conforme os modelos forem atualizados com novos dados atmosféricos.

A previsão está baseada nas últimas rodadas dos principais simuladores meteorológicos, e o especialista garante que seguirá acompanhando a evolução do tempo para divulgar eventuais mudanças sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta terça-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

