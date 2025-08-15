Confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Cachaçada do Cartolas

Nesta sexta-feira, 15, a partir das 21h, o Cartolas Pub promove a “Cachaçada do Cartolas”. A noite terá shows da dupla sertaneja Dany e Rafa, da banda Plano B e do DJ Arthemyo.

Informações e ingressos pelo telefone (47) 99990-1247. O Cartolas Pub está localizado na rodovia Antônio Heil, 5000, bairro Limoeiro, em Brusque.

2. Volta Ciclística

A 16ª Volta Ciclística Cidade de Brusque será disputada neste sábado, 16, e domingo, 17, na margem esquerda da avenida Beira Rio, próximo ao River Mall. O evento terá contrarrelógio e duas etapas de circuito, com pontuação para os rankings nacional e estadual de ciclismo.

As provas começam às 7h30 de sábado e seguem até a manhã de domingo, em percursos de 6,2 km e 7,6 km, com vários pontos abertos ao público.

3. Cinturão de Ouro

A Academia Meninos do Boxe, em Brusque, recebe neste sábado, 16, a 30ª edição do Cinturão de Ouro, com mais de 40 lutas. A cidade, que possui 21 pugilistas inscritos, será representada em duas disputas de cinturão.

A pesagem ocorre das 10h às 12h, as lutas preliminares começam às 14h e o card principal às 18h, na avenida Lauro Muller, 30, Centro. Ingressos pelo WhatsApp (47) 99676-3524.

4. Emoção nas quadras

No vôlei, a Abel Moda Vôlei recebe o Napoli, de Caçador, neste sábado, 16, às 19h, no Ginásio do Imigrante, em Botuverá, pelo Campeonato Catarinense, também com entrada gratuita.

O Campeonato de Futsal de Guabiruba chega ao fim neste sábado, 16, no ginásio João Schaefer, com as três finais definindo os campeões de 2025 nas categorias masculina (Séries Ouro e Prata) e feminina. A entrada é gratuita e o primeiro jogo está marcado para às 18h.

5. Festa escolar

A Escola Básica Municipal Professora Anna Othília Schlindwein, convida a comunidade para a tradicional Festa Escolar, no domingo, 17, na Capela Nossa Senhora Aparecida, bairro Guabiruba Sul. A programação inclui Santa Missa às 9h30, seguida de bar, cozinha, roda da fortuna, bazar, pescaria e jogo da lata.

Cartões para o prato sortido estão à venda na secretaria, com funcionários e alunos; no dia do evento, a venda será limitada e sem churrasco. Na sexta (o dia todo) e no sábado de manhã, haverá venda de cuca caseira, pão caseiro e cachorro-quente.

6. Bazar da Apae de Guabiruba

A Apae de Guabiruba realiza nos dias 15 e 16 de agosto, das 8h às 18h, um bazar com mercadorias apreendidas pela Receita Federal, na rua Paulo Kormann, número 460, no Centro. A entrada é gratuita, mas apenas maiores de 18 anos, com documento com foto e CPF, podem comprar, sendo proibida a compra com CNPJ.

Há limites de quantidade por produto e teto de R$ 2,5 mil por pessoa. Itens à venda incluem roupas, calçados, eletrônicos, brinquedos, perfumes e cosméticos. Pagamentos podem ser feitos em dinheiro, Pix ou cartão, com parcelamento em até 10 vezes (mínimo R$ 50). A arrecadação será revertida para projetos da Apae.