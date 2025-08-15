A manhã desta sexta-feira, 15, iniciou sob uma condição atmosférica de tempo aberto em Brusque, após mais uma madrugada gelada, típica de inverno, marcada por temperaturas abaixo dos 10 °C em diversos pontos da cidade.

No entanto, a estabilidade climática registrada nas primeiras horas do dia deve perder força ao longo do período, segundo antecipa o boletim divulgado pelo meteorologista Leandro Puchalski.

De acordo com o profissional, a responsável por essa mudança é a umidade marítima, sistema que se forma sobre o oceano e avança em direção ao continente, transportando nuvens até o Vale do Itajaí-Mirim.

“Mesmo afastada do litoral, Brusque sentirá os efeitos, que tendem a intensificar a nebulosidade, especialmente a partir da tarde”, ressalta.

Diante disso, embora o risco de chuva permaneça baixo, não está totalmente descartada a ocorrência de garoa ou chuvisco isolado, com maior probabilidade entre o fim da tarde e o decorrer da noite.

Portanto, para quem tem atividades externas programadas, a orientação do especialista é ficar atento, já que a previsão indica variações no comportamento do tempo — sem garantia de estabilidade total ao longo do dia.

Brusque no fim de semana

Quando Puchalski projeta o fim de semana para Brusque e região, a tendência, pois, é de que a influência marítima se prolongue ao longo do sábado, 16.

Com isso, a variação de nuvens deve persistir, limitando aberturas mais prolongadas de sol.

Mantendo a tendência já observada nesta sexta-feira, a possibilidade de instabilidade atmosférica permanece baixa, mas não totalmente descartada.

Com efeito, a expectativa do meteorologista não exclui eventuais ocorrências de precipitação leve e isolada, típicas desse tipo de configuração climática.

Ainda segundo a nota emitida, o sistema de umidade marítima tende a perder intensidade no domingo, 17, o que deve favorecer aberturas mais prolongadas de sol sobre Brusque e região.

Brusque e as temperaturas

Ao projetar as condições dos termômetros entre esta sexta-feira e o domingo, Puchalski aponta para a manutenção do frio nas madrugadas, seguido por temperaturas amenas ao longo das tardes em Brusque e arredores.

Assim, as máximas não devem superar os 20 °C de forma expressiva, enquanto as noites tendem a registrar mínimas ligeiramente acima dos 10 °C.

Monitoramento

Por fim, Puchalski conclui seu relato destacando a importância do acompanhamento diário das atualizações meteorológicas.

Isso porque os modelos utilizados na previsão do tempo passam por ajustes constantes, à medida que novos dados atmosféricos são incorporados, o que pode alterar cenários previamente projetados.

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Finalizando a pauta, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta sexta-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda.

Desfrute dessas imagens inspiradoras deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

