A semana em Brusque inicia com previsão de intensificação do calor, sobretudo entre esta segunda-feira, 15, e a terça-feira, 16, quando as temperaturas prometem alcançar até 35ºC pela região.

Nesse contexto, a aproximação de uma frente fria passa a integrar o cenário atmosférico, sinalizando possível instabilidade associada ao aquecimento.

A análise completa das condições previstas, incluindo a evolução do tempo até sexta-feira, 19, está detalhada no boletim do meteorologista Leandro Puchalski, disponível logo após o banner.

Calor se intensifica

*Boletim: Leandro Puchalski >>

As condições atmosféricas previstas para Brusque e região indicam uma semana iniciando com o calor ganhando protagonismo, sobretudo entre esta segunda-feira e a terça-feira.

Nesse intervalo, as temperaturas tendem a se elevar de forma significativa, podendo alcançar até 35ºC em diversos pontos monitorados do Vale do Itajaí-Mirim.

Esse aquecimento, pois, ocorre antes da atuação de uma frente fria, prevista para avançar com maior intensidade ao longo da terça-feira.

Inicialmente, o período apresenta condições amplamente favoráveis às atividades ao ar livre, com predomínio de sol nesta segunda-feira.

Ainda assim, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e a noite, associadas ao avanço gradual do sistema frontal.

Calor e frente fria

Na terça-feira, a tendência é de tempo seco e presença de sol durante a manhã.

Contudo, ao longo do dia, a instabilidade passa a ganhar força, com chance de chuva acompanhada de trovoadas, variando conforme a velocidade de deslocamento da frente fria.

A possibilidade de precipitação já pela manhã não é descartada, com maior probabilidade de ocorrência a partir da tarde.

Eventuais episódios de maior intensidade também permanecem no campo de atenção.

Com efeito, a projeção indica que a frente fria se afaste durante a noite de terça-feira, promovendo alívio do calor mais intenso.

Calor perde força

A partir de quarta-feira, o cenário térmico tende a se tornar mais confortável, com madrugadas amenas e possibilidade de temperaturas abaixo dos 15ºC em várias cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Apesar de algum aquecimento durante o dia, as tardes entre quarta-feira e sexta-feira não devem repetir o calor observado no início da semana.

As máximas tendem a permanecer abaixo dos 30ºC na maioria dos municípios, período que também deve ser marcado pela predominância de tempo seco.

As informações apresentadas consideram as atualizações mais recentes dos modelos atmosféricos, sujeitos a ajustes conforme a incorporação de novos dados.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta segunda-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

