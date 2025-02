O intenso calor, que tem sido o grande protagonista deste mês de fevereiro em Brusque e região e alvo de inúmeras queixas devido ao forte desconforto térmico, apresentou um discreto alívio na sexta-feira, 14.

Nesse dia, as temperaturas, embora ainda elevadas, não ultrapassaram os 30°C de forma expressiva.

No entanto, essa trégua parece estar com as horas contadas. Isso porque os termômetros já sinalizam a retomada do calor intenso a partir deste fim de semana.

Embora este sábado, 15, ainda sinalize registrar um aumento moderado nas temperaturas, é no domingo, 16, que o calor volta a se impor com força, podendo superar os 35°C.

Com isso, as típicas pancadas de verão ganham espaço na previsão, especialmente durante a tarde em direção à noite.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, divulgou um boletim detalhado sobre o tema. O comunicado completo pode ser conferido logo após a foto.

Calor para o sábado

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque e região devem se preparar para um novo episódio de calor intenso, que retorna gradativamente a partir deste sábado.

Após uma leve trégua na sexta-feira, quando as temperaturas apresentaram um discreto recuo, o aquecimento volta a ganhar força ao longo do dia.

De acordo com as projeções meteorológicas, os termômetros podem ultrapassar os 32°C a 33°C, embora ainda sem atingir marcas mais extremas acima dos 35°C.

No entanto, a sensação de maior desconforto térmico já será perceptível.

Em relação à chuva, as típicas pancadas de verão seguem no radar, especialmente a partir da tarde e avançando para a noite. Não descartamos a possibilidade de temporais localizados.

Dessa forma, quem pretende realizar atividades ao ar livre deve aproveitar o período da manhã, pois, com o avanço da tarde, as precipitações irregulares podem comprometer eventos ao ar livre de maior duração.

Antes disso, o sol deve marcar presença entre variações de nuvens, garantindo momentos de tempo firme.

Calor ganha força no domingo

No domingo, o calor se intensifica e se torna protagonista da previsão.

Os termômetros prometem superar os 35°C em diversas cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, elevando ainda mais a sensação de abafamento.

Esse cenário deve gerar queixas entre os moradores, especialmente devido ao desconforto térmico persistente.

Assim como no sábado, as conhecidas trovoadas de verão continuam previstas, podendo atingir algumas áreas com força, provocando transtornos localizados, enquanto outras próximas ficam sujeitas a registrar pouca ou nenhuma ocorrência de chuva.

Pico do calor na segunda-feira

Esse padrão atmosférico deve se manter na segunda-feira, trazendo um dia de calor extremo, podendo alcançar picos de 37/38°C sob a manutenção do risco de trovoadas severas para Brusque e arredores.

Seguiremos acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos e traremos novas informações sempre que necessário.

Vale lembrar que previsões de médio e longo prazo estão sujeitas a ajustes conforme novos dados forem incorporados.

Fique atento às atualizações e então aproveite o fim de semana com planejamento.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

Mais uma matéria chega até você graças ao apoio incondicional dos patrocinadores, que o Blog do Ciro Groh faz questão de enaltecer.

Clique nos banners abaixo para então descobrir quem são eles, entrar em contato e conhecer os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque então registra sensação térmica de 54ºC; confira os detalhes

2. Drone então sobrevoa estragos causados por rajadas de 104 km/h em Brusque

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste sábado, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 16

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK