A primeira quinzena de julho caminha para o desfecho, apresentando temperaturas mais agradáveis em Brusque, contrastando com o frio rigoroso que marcou os primeiros dias do mês.

Essa trégua do inverno rigoroso tem proporcionado tardes acima de 20°C e madrugadas menos geladas. No entanto, o atual cenário térmico pode voltar a mudar já a partir da sexta-feira, 18.

O retorno do frio

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, uma nova massa de ar polar à vista sinaliza provocar queda nas temperaturas, provocando assim o retorno de mínimas noturnas abaixo de 10°C no fim de semana.

Embora o resfriamento previsto por Coutinho não deva alcançar a intensidade registrada no início do mês, a volta do frio será perceptível, inclusive nas tardes, que tendem a ser mais amenas.

Antes do frio

Porém, antes disso, Brusque terá dois dias de tempo firme, explica o profissional da Climaterra.

Tanto esta terça-feira, 15, quanto a quarta-feira, 16, prometem apresentar condições favoráveis para atividades ao ar livre, sob a presença do sol entre nuvens e temperaturas máximas próximas de 25°C.

Já as madrugadas, por enquanto, seguem amenas, com relativo frio nas cidades de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, explica Coutinho.

Frente fria na quinta-feira

Na quinta-feira, 17, uma frente fria deve avançar pelo estado catarinense, trazendo instabilidade e o frio na sua retaguarda, antecipa o especialista.

“A se confirmar a chegada do sistema na quinta-feira, há possibilidade de chuva isolada em Brusque e região, mas os modelos indicam baixos volumes”, destaca Coutinho.

A partir de sexta-feira, portanto, com a chegada do ar polar, o padrão térmico tende a voltar a se alterar, reforçando a necessidade do uso dos casacos mais pesados, conclui o boletim da Climaterra.

Matéria segue após anúncios

A excelência editorial do Blog do Ciro Groh só é possível graças aos parceiros comerciais que confiam e investem neste trabalho.

Clique nos banners abaixo, conheça cada um deles, entre em contato e então descubra os produtos e serviços disponíveis.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

2. Quentão e alegria: festa junina então reúne quase 300 idosos em Botuverá

Frio moderado na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta segunda-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

Permita-se envolver por essas cenas inspiradoras arrastando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 19

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 11

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK