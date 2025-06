Os moradores de Brusque e região iniciaram este domingo, 15, sob um cenário meteorológico instável, então caracterizado por precipitações nas primeiras horas da manhã.

As chuvas, que tiveram início ainda na madrugada, foram o resultado direto da passagem de uma frente fria sobre Santa Catarina, reintroduzindo a umidade no Vale do Itajaí-Mirim.

Contudo, à medida que o dia avança, o panorama atmosférico promete uma mudança gradual.

Mudanças para Brusque

De acordo com o renomado especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o sistema frontal irá se deslocar em direção ao oceano a partir do período da tarde, prometendo assim uma melhoria nas condições climáticas.

Diante dessa transição, a expectativa é que o sol retorne à região brusquense, embora de forma intermitente e entre nuvens, conforme explica o especialista.

Os termômetros, por sua vez, não devem registrar grandes elevações neste domingo. A máxima prevista para Brusque e cidades vizinhas gira em torno dos 20 °C, mantendo, assim, um clima ameno ao longo de todo o dia.

Brusque sob reforço do frio

A principal guinada, no entanto, está programada para a virada de domingo para segunda-feira, 16.

Com o avanço de uma nova massa de ar polar, a tendência é de uma queda mais expressiva nas mínimas.

O amanhecer de segunda-feira deverá trazer temperaturas abaixo dos 10 °C em Brusque, podendo ser ainda mais reduzidas em municípios de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim.

Frio seco

Coutinho ressalta, pois, que este novo período será caracterizado por um frio seco no início da nova semana.

Apesar disso, as temperaturas máximas, na segunda-feira, permanecerão moderadas, semelhantes às experimentadas neste domingo, sem ultrapassar os 20 °C com grande margem.

Monitoramento

A Climaterra enfatiza a importância do acompanhamento constante das atualizações meteorológicas, uma vez que os modelos podem ser ajustados à medida que novos dados são incorporados.

O monitoramento permanece em tempo real para manter a população informada sobre quaisquer mudanças significativas nas próximas horas, finaliza Coutinho.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

