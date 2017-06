Registramos com pesar os falecimentos de:

HERCILIO IMHOF, 89

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. Teve o sepultamento realizado no cemitério luterano. Deixa esposa, quatro filhos e sete netos.

DENIZE GONÇALVES DE LIMA, 51

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Cedrinho. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos consternados.

GREGORIO SOETHE, 59

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guabiruba Sul. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Deixa esposa, três filhos e netos.