Os moradores de Brusque e região, que têm atividades externas programadas para este fim de semana, podem seguir confiantes nas boas notícias vindas da previsão do tempo.

Isso porque, a condição climática à vista sinaliza um período majoritariamente seco, sob risco de chuva praticamente inexistente, restrito apenas a eventos pontuais e isolados, caso ocorram.

Brusque no sábado

De acordo com a análise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, este sábado, 15, será marcado por variação de nuvens, limitando períodos mais prolongados de sol sobre Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

No entanto, essa nebulosidade tende a não comprometer as atividades externas, já que a chance de precipitação é mínima, restrita a ocorrências esparsas e passageiras, explica.

Brusque no domingo

Para o domingo, 16, Coutinho prevê uma maior presença de sol, sob a redução da cobertura de nuvens ao longo do dia.

Assim como no sábado, a possibilidade de chuva segue baixa, mas não pode ser totalmente descartada, mantendo a mesma tendência de episódios isolados e pouco expressivos.

Brusque e as temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, o especialista antecipa um discreto aquecimento na tarde de sábado, embora os termômetros devam permanecer abaixo dos 30°C ou, no máximo, alcançar essa marca sem ultrapassá-la significativamente.

Esse comportamento térmico se mantém no domingo, proporcionando um clima relativamente agradável para o fim de semana, portanto.

Destaque especial para a madrugada de domingo, que promete ser bem amena para os brusquenses e moradores da região, antecipa Coutinho.

As mínimas podem cair para a casa dos 15°C em Brusque, enquanto em municípios de maior altitude, os termômetros podem oscilar entre 10°C e 13°C, trazendo um comportamento térmico típico de outono.

Com esse cenário, o fim de semana se desenha como uma ótima oportunidade para aproveitar momentos ao ar livre, seja para passeios, prática de esportes ou simples contemplação das paisagens locais.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens então registradas no amanhecer deste sábado, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

