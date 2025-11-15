A previsão do tempo, direcionada a Brusque e região, indica condições relativamente favoráveis neste sábado, 15, permitindo que moradores aproveitem atividades ao ar livre sem grandes preocupações.

Isso porque o risco de chuva é considerado baixo, embora não esteja totalmente descartado — e, caso ocorra, tende a ser breve e isolado.

Contudo, o domingo, 16, promete uma mudança gradual no cenário atmosférico.

A expectativa é de que a passagem de uma frente fria pelo Vale do Itajaí-Mirim eleve o risco de instabilidades, trazendo possibilidade de pancadas de chuva e até trovoadas, especialmente a partir da tarde e em direção à noite.

O meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim detalhado sobre o que esperar das condições climáticas ao longo do fim de semana.

Confira os principais pontos desta projeção logo após o banner a seguir.

Brusque neste sábado

Começamos este boletim meteorológico direcionando nossa atenção às condições previstas para este sábado em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse contexto, antecipamos um cenário relativamente favorável aos moradores que planejam atividades ao ar livre, pois o risco de chuva tende a permanecer baixo.

Diante disso, o dia promete ser marcado pela presença do sol, ainda que acompanhado de algumas nuvens.

Com efeito, não podemos descartar completamente a possibilidade de pancadas rápidas e isoladas, sobretudo entre o fim da tarde e o período noturno.

Essas instabilidades, caso ocorram, estarão associadas ao aquecimento atmosférico, que poderá levar as temperaturas a se aproximarem, ou até mesmo, consolidarem a marca dos 30°C.

Ademais, durante a maior parte do período, o cenário tende a ser estável, permitindo que práticas externas sejam realizadas sem maiores contratempos.

Brusque no domingo

Ao avançarmos para a projeção do domingo, ressaltamos uma mudança gradual nas condições meteorológicas.

A expectativa da passagem de uma frente fria sobre o Vale do Itajaí-Mirim deve elevar o risco de instabilidades, trazendo consigo a possibilidade de pancadas de chuva e até trovoadas.

Diante disso, recomendamos que os moradores que têm atividades externas programadas priorizem o turno da manhã, já que o período vespertino concentra maior probabilidade de instabilidade.

Sobretudo, é importante destacar que não podemos precisar com exatidão se essas instabilidades se manifestarão já no meio da tarde ou apenas ao longo da noite, pois isso dependerá da velocidade de avanço do sistema pré-frontal em direção à região.

Já as temperaturas do domingo devem variar entre 26°C e 27°C, podendo alcançar novamente patamares próximos dos 30°C, caso ocorram aberturas mais prolongadas de sol.

Monitoramento constante

Por fim, reiteramos que estas informações refletem as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

Toda previsão está sujeita a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos simuladores atmosféricos.

Seguiremos monitorando atentamente e traremos atualizações pertinentes sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer deste sábado, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 11

