Brusque vem atravessando uma sequência de dias marcados pelo tempo seco, o que tem garantido jornadas favoráveis às atividades externas e definido o panorama atmosférico da semana.

Desde a segunda-feira, 13, esse comportamento tem se repetido, mantendo-se na terça-feira, 14, e com expectativa de continuidade ao longo desta quarta-feira, 15.

No entanto, à medida que a semana se encaminha para o fim, uma frente fria já desponta no horizonte e promete alterar esse cenário, trazendo instabilidade e o retorno da umidade.

Brusque até quinta-feira

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o tempo ainda deve seguir predominantemente seco nesta quarta-feira, com variação de nuvens ao longo do dia.

A quinta-feira, 16, tende a manter esse padrão, embora a nebulosidade aumente gradualmente, quando há uma pequena possibilidade de chuva a partir do fim da tarde.

Brusque e a volta da chuva

Para a sexta-feira, 17, a projeção indica uma mudança mais significativa nas condições meteorológicas. Segundo Scheuer, uma frente fria deve avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim, favorecendo o retorno da chuva.

Nesse contexto, a previsão indica possibilidade de volumes expressivos, especialmente entre a sexta-feira e o sábado.

O especialista ressalta, contudo, que os acumulados previstos ainda estão sujeitos a variações, reforçando a importância do acompanhamento das atualizações meteorológicas ao longo dos próximos dias.

Por esse motivo, ainda não há detalhamento em milímetros, mas a tendência é de que os volumes sejam altos, especialmente entre o fim da tarde de sexta-feira e a manhã do sábado.

Brusque no domingo

Conforme a projeção estendida, o domingo, 19, tende a apresentar uma melhora gradual nas condições do tempo em Brusque e região, segundo análise do profissional.

A expectativa é de que o sol volte a aparecer entre nuvens, porém, com possibilidade de precipitações ainda presentes ao longo do dia.

Temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, os próximos dias devem seguir registrando madrugadas amenas, com mínimas abaixo dos 18°C em todas as cidades do Vale do Itajaí-Mirim, antecipa Scheuer.

Já durante as tardes, as máximas prometem variar ao longo dos dias, com valores acima de 25°C entre quarta-feira e sexta-feira, mas com tendência de declínio no fim de semana, quando o clima deve se tornar mais ameno, ressalta o especialista.

Considerações finais

Por fim, Scheuer reforça que todas as projeções se baseiam nos dados mais recentes disponibilizados pelos modelos atmosféricos, atualizados na manhã desta quarta-feira.

O meteorologista acompanha diariamente as simulações e seguirá monitorando os desdobramentos climáticos, trazendo novas informações sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta então segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

