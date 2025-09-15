Brusque se aproxima da reta final do inverno astronômico, definido oficialmente pelo calendário, enquanto a primavera climática já começa a dar lugar, de forma gradual, a características típicas de transição entre as estações.

Brusque na semana

Diante desse cenário, a semana em Brusque promete ser marcada por tardes agradáveis e noites amenas, além de variação nas condições atmosféricas, segundo o boletim do meteorologista Leandro Puchalski.

Nesse contexto, as madrugadas devem variar entre 13 e 17°C, enquanto as tardes indicam tendência de máximas entre 23 e 27°C, refletindo um padrão climático já associado à primavera.

Risco de chuva em Brusque?

Ainda conforme Puchalski, o risco maior de chuva se concentra nos dois primeiros dias da semana, com destaque para esta segunda-feira, 15, que começou com tempo seco, mas pode terminar com instabilidade — embora algumas áreas possam passar sem precipitação.

Com efeito, a terça-feira, 16, mantém a possibilidade de chuva, ainda que o sol possa aparecer em alguns momentos, explica o especialista.

A partir de quarta-feira, 17, o risco de precipitações diminui, com possibilidade apenas de garoa ou chuvisco isolado, especialmente no período noturno, acrescenta Puchalski.

De modo geral, o restante da semana tende a favorecer atividades ao ar livre, com tempo predominantemente estável e temperaturas diurnas agradáveis.

Previsão estendida à região

Por fim, o meteorologista ressalta que toda a previsão apresentada para Brusque se estende às demais cidades situadas no Vale do Itajaí Mirim, uma vez que compartilham das mesmas características atmosféricas regionais.

Ele também reforça a importância de acompanhar os boletins meteorológicos de forma diária.

Isso porque as condições podem sofrer alterações, conforme novas informações são incorporadas.

Puchalski garante que seguirá monitorando os dados e trazendo atualizações sempre que necessário.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Botuverá então abriga criatório de aves ornamentais que poucos conhecem

2. Brusque então vista do céu: o espetáculo que só o drone viu acima do nevoeiro

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta segunda-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 20

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK