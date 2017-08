15 massas + 8 sabores = 9 metros de cuca

A poucos passos de se transformar na Capital da Cuca, Brusque encerra a programação dos 157 anos de fundação com o corte da Cuca Gigante, na tarde desta sexta-feira, 4, no pátio do Sesc. Era 16h quando foi cantado os parabéns para o município e, então, servido o doce para o público que já formava uma fila para saborear os oito sabores diferentes.

A partir deste ano, a prefeitura deve manter a tradição e incluir o evento na programação de aniversário do município. Nesta primeira experiência, foram fabricadas 15 cucas que juntas, formaram 9 metros.

O diretor de turismo, Kito Maestri, explica que os doces começaram a confeccionados ainda durante a madrugada de sexta-feira e seguiu até o meio-dia. A partir das 13h30, as cucas começaram a ser montadas no pátio do Sesc, sob uma tenda.

A Padaria e Confeitaria Sassipan e a Bunge Alimentos abraçaram a ideia e se ofereceram para dispor os serviços e confeccionar as cucas sem custo nenhum para a prefeitura.

O proprietário da Sassipan, Quido Paulo Sassi, de 83 anos, acompanhou toda a cerimônia do corte da cuca gigante. Ele lembra que quando o município completou 100 anos, a padaria também auxiliou a prefeitura na confecção de uma cuca de 100 metros, em frente ao Santuário de Azambuja. “57 anos depois eu poder estar aqui e prestigiar esse momento e ter o privilégio de nossa padaria fazer de novo o doce, é muito gratificante”, afirma.

O prefeito Jonas Paegle frisa que o evento foi um momento muito importante da programação do aniversário, pois vem sendo colocado em prática a ideia dele do início de sua gestão: transformar Brusque na Capital Catarinense da Cuca. “Estamos com apoio de deputados para apresentar o projeto na Alesc [Assembleia Legislativa do estado] e acredito que será possível sim tornar esse sonho realidade”.

Paegle ressalta que a ideia surgiu assim que “colocou os olhos na cuca”. “É um doce bastante tradicional no município e nada mais justo do que Brusque ser reconhecida pela cuca”, explica.

Ideia conquista população

A Cuca Gigante conquistou o paladar e coração das pessoas que prestigiaram o evento. As colegas Angela Luz Fischer, 63, e Hilária Bertoldi Pacheco, 70, foram uma das primeiras a pegar um pedaço de cuca. Para elas, o sabor do doce estava indescritível e a ideia da prefeitura, genial. “Estava muito boa, além da organização de tudo”, contaram, enquanto estudavam a possibilidade de voltarem para fila para degustarem mais um pedaço.

O casal Nelson, 56, e Vitalina Veneri, 58, avaliam como positiva a ideia de dar a Brusque o título de Capital da Cuca. “Sempre fomos conhecidos pelo setor têxtil, é legal agregar mais um titulo”.

As amigas Patrícia Oliveira da Silva, 15, Amanda Pedrozo Mateus, 13, e Carolina Beuting Ribeiro dos Santos, 8, participaram pela manhã do desfile cívico e à tarde, prestigiaram o corte da cuca.

Amanda se impressionou com a criatividade em trazer a cuca para a festa de aniversário. “É comum sempre o bolo tradicional, nunca tinha visto ser feito com cuca, achei muito interessante”.

Para Edivan Rodrigo Kohler, 31, as confraternizações de aniversário são importantes e, acha legal a prefeitura tentar dar um segundo título ao município. “É um reconhecimento do trabalho das pessoas que trabalham neste setor e também da cidade, faz com que Brusque seja conhecida, além do tecido e das metalúrgicas têxtis, pelas tradicionais cucas alemães”, pontua.