A previsão do tempo para Brusque e região, abrangendo o período que vai desta quarta-feira, 16, até a Sexta-feira Santa, traz boas notícias para quem pretende aproveitar esses dias para atividades ao ar livre.

No entanto, o frio moderado deve marcar presença durante a madrugada e o amanhecer do domingo de Páscoa, trazendo assim, temperaturas mais amenas.

O tempo na Semana Santa

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o tempo até a Sexta-feira Santa deve seguir predominantemente seco, com momentos de sol intercalados por variação de nuvens, cenário típico do outono.

Essa tendência atmosférica deve se estender, inclusive, por todo o Vale do Itajaí-Mirim, com expectativa da manutenção de condições climáticas estáveis, explica.

Eventuais chuviscos neste intervalo não estão descartados, mas, de acordo com o especialista, qualquer instabilidade que surgir até lá será de fraca intensidade e curta duração.

Tempo traz mudanças

No entanto, é no Sábado de Aleluia que o tempo na região brusquense deve começar a apresentar variações.

Isso porque, como destaca Puchalski, uma frente fria promete atravessar Santa Catarina, sistema que tende a elevar o risco de chuva, sobretudo entre a tarde e a noite.

Esse cenário, por sua vez, pode, eventualmente, impactar negativamente as atividades ao ar livre, exigindo maior atenção a fim de evitar contratempos.

Ainda assim, o meteorologista não prevê episódios de precipitações capazes de resultar em acumulados expressivos.

Frio moderado na Páscoa

Na retaguarda dessa frente fria, uma massa de ar mais frio deve alcançar Brusque e região.

Esse avanço sinaliza provocar uma queda moderada nas temperaturas durante a madrugada e o amanhecer do domingo de Páscoa, conforme apontado no boletim meteorológico do especialista.

De acordo com essa previsão, os termômetros em Brusque podem registrar valores abaixo dos 15°C nas primeiras horas do dia.

Ainda segundo a nota do profissional, há a possibilidade de mínimas entre 10°C e 12°C em alguns bairros da cidade.

Por fim, o especialista indica que, em municípios de maior altitude, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, há potencial para que os termômetros registrem marcas até abaixo dos 10°C.

Ao longo do domingo de Páscoa, o tempo deve apresentar melhoria, com predomínio de sol e sensação térmica mais amena.

As máximas diurnas, previstas para Brusque e região, devem oscilar entre 23°C e 26°C, configurando um clima agradável, típico da estação.

Tempo sob monitoramento

Por fim, Puchalski ressalta a importância de acompanhar diariamente as atualizações meteorológicas, já que as previsões de médio prazo estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados são assimilados pelos modelos.

O especialista seguirá monitorando a evolução dos sistemas atmosféricos e divulgará novas informações sempre que necessário.

Mais notícias após anúncios

Se esta matéria chegou até você, é graças ao apoio fundamental dos parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh.

Conheça cada um deles clicando nos banners abaixo. Faça contato e descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Fim de semana de encantos: sol reaparece e Brusque se enche de magia pascal

2. Chuva sem precedentes: relembre a tempestade que reescreveu a paisagem de Botuverá

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas por nossos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta quarta-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK