Agosto chega ao seu 16º dia em Brusque, encerrando uma primeira quinzena sob frio persistente, com registros abaixo dos padrões históricos recentes — resultando na menor média para o período em pelo menos 13 anos.

O inverno de 2025, aliás, vem seguindo essa mesma tendência, sendo o mais rigoroso já registrado na cidade em mais de uma década.

Diante desse cenário, cresce a curiosidade sobre o que esperar para setembro. Muitos se perguntam se o frio se despede com o fim de agosto ou se ainda dará sinais durante o início da primavera climática.

Para esclarecer essa dúvida, o meteorologista Leandro Puchalski analisou minuciosamente o comportamento térmico previsto.

Com base nas tendências observadas, ele traçou um panorama que vai além das variações imediatas, oferecendo uma leitura mais ampla sobre o que Brusque pode esperar a médio e longo prazo.

A partir dessa análise, surge a pergunta que muitos moradores têm feito: será necessário manter os casacos à mão, ou o frio começa a se despedir de vez?

Com efeito, a resposta pode ser conferida logo após a foto, no boletim apresentado em sua íntegra.

Frio sob análise

*Boletim: Leandro Puchalski >>

O inverno de 2025 vem apresentando episódios de frio que estão resultando em médias de temperatura abaixo do esperado em diversas cidades de Santa Catarina — e Brusque não foge à regra.

Diante desse cenário, os questionamentos sobre a possível continuidade do atual padrão térmico se intensificaram.

Possível frio em setembro

Em resposta, avaliamos os modelos meteorológicos disponíveis, e tudo indica que a região de Brusque ainda poderá registrar novas incursões de ar polar ao longo de setembro.

Se confirmada essa tendência, o próximo mês sinaliza então ser mais frio do que o normal, mantendo a média de temperaturas abaixo do esperado para o período.

É importante lembrar, pois, que se trata de uma projeção de médio e longo prazo, que pode sofrer ajustes à medida que novos dados são incorporados aos modelos.

Ainda assim, diante das informações atuais, recomendamos que os moradores mantenham os casacos à mão, já que eles podem ser necessários até o fim do período analisado.

Embora haja possibilidade de aquecimento pontual durante a primavera climática — o que é perfeitamente normal, considerando tratar-se de um período de transição entre estações — esses episódios não devem ser duradouros.

Por fim, seguiremos monitorando as condições e divulgando atualizações sempre que houver mudanças relevantes.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque como ninguém viu: drone então flagra a cidade acima do nevoeiro

2. Ex-alunos da Fundação Educacional de Brusque então celebram 34 anos de diplomação

O frio da madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A edição deste sábado se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK