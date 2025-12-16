A noite de segunda-feira, 15, foi marcada por uma condição de tempo severo em Brusque e região, com a passagem de uma linha de instabilidade que provocou ventos fortes, raios, trovões e chuva intensa.
Após o episódio, a manhã desta terça-feira, 16, iniciou diante de um cenário atmosférico estável, mas a chegada de uma frente fria mantém o alerta para novas trovoadas ao longo do dia.
Brusque nesta terça-feira
Segundo o meteorologista Piter Scheuer, o período da manhã desta terça-feira ainda promete momentos de sol entre nuvens, favorecendo atividades externas no Vale do Itajaí-Mirim.
No entanto, o sistema frontal sinaliza aumento gradual da nebulosidade a partir da tarde, quando o risco de novas descargas elétricas não está descartado.
Scheuer aponta, inclusive, que episódios mais fortes e localizados podem ocorrer, demandando vigilância para evitar contratempos.
Ele ressalta, porém, que nem todas as áreas estarão sujeitas a eventos intensos e que, caso ocorram, tendem a ser pontuais.
Calor recua em Brusque
Quanto às temperaturas, a previsão então indica queda após a passagem da frente fria.
Scheuer destaca que essa mudança deve ser sentida já na noite desta terça-feira, dando início a uma sequência de madrugadas amenas em Brusque e região.
Entre quarta-feira, 17, e sexta-feira, 19, os termômetros podem registrar valores noturnos abaixo dos 15°C, cenário incomum para dezembro.
Mesmo nas tardes, o calor observado no início da semana não deve se repetir.
Assim, as máximas devem ficar abaixo dos 30°C na maioria das cidades do Vale do Itajaí-Mirim. Além disso, o tempo seco tende a predominar nesses três dias.
Brusque sob monitoramento
O meteorologista reforça, pois, que suas projeções têm como base as mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos.
Ele recomenda o acompanhamento diário da previsão do tempo, destacando que seguirá monitorando as condições e atualizando os cenários sempre que necessário.
O tempo na madrugada
Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.
A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.
A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.
As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta terça-feira em cada localidade especificada nas legendas; deslize para o lado e confira.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>
