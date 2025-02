O calor intenso deste fevereiro de 2025 sinaliza seguir firme na segunda quinzena, garantindo dias abafados em Brusque e região até o fim do mês.

Os picos de temperaturas devem oscilar entre níveis moderados e extremos, mantendo a sensação de desconforto térmico.

No entanto, segundo o meteorologista Leandro Puchalski, essa fase adiante trará um aumento na frequência das chuvas sobre as cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Esse cenário será impulsionado, especialmente, pelas típicas trovoadas de verão, que, apesar de mal distribuídas, podem resultar em acumulados expressivos de precipitação.

Diante disso, a recomendação é manter a atenção redobrada para os impactos dessas instabilidades atmosféricas.

Puchalski divulgou um boletim detalhado sobre essa tendência climática, esclarecendo os fatores que influenciam essa tendência no padrão meteorológico.

A íntegra da nota pode ser conferida mais adiante, logo após a imagem a seguir.

Calor segue em Brusque e região

*Boletim: Leandro Puchalski >>

O calor mais forte ainda não tem data para acabar e seguirá predominando sobre a região de Brusque durante a segunda quinzena de fevereiro.

Já neste domingo, os termômetros podem voltar a superar os 35°C, mas será na segunda-feira que esse novo pico de aquecimento atingirá seu auge, com máximas projetadas ainda mais altas.

Na terça-feira, a tendência é de um leve recuo nas máximas, porém essa trégua será breve, pois os modelos meteorológicos indicam um novo avanço do calor ao longo da semana.

Diante disso, este comportamento atmosférico pode servir como referência para o que esperar até o fim do mês.

As projeções indicam uma sequência de dias muito quentes intercalados com períodos de calor menos intenso à vista.

Essa alternância deve se repetir nos próximos dias em todo o Vale do Itajaí-Mirim, consolidando um padrão climático que acompanhará fevereiro até seus últimos momentos.

Chuva além do calor

Outro fator relevante nesta reta final do mês é o aumento da frequência das chuvas, esperado em Brusque e região.

A expectativa é de precipitações mais recorrentes, impulsionadas principalmente pelas típicas trovoadas de verão.

Essas instabilidades, no entanto, costumam ser irregulares, atingindo algumas áreas com forte intensidade, enquanto locais próximos podem ser pouco, ou quase nada, afetados.

Ainda assim, esses eventos podem resultar em acumulados significativos de chuva em curtos períodos, elevando o risco de temporais localizados, como os registrados na primeira quinzena de fevereiro.

Em termos práticos, as manhãs devem então apresentar intervalos mais propícios às aberturas de sol, favorecendo atividades ao ar livre.

No entanto, quem pretende aproveitar o turno da tarde deve se planejar com antecedência, já que o risco de trovoadas será maior, uma característica que deve se manter até o fim do mês.

Seguimos acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos e traremos novas informações sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave:

