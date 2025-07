A segunda metade de julho inicia prometendo a manutenção da condição climática de tempo firme e temperaturas agradáveis em Brusque e região.

Nesta quarta-feira, 16, a expectativa aponta para aberturas de sol, favorecendo quem pretende realizar atividades ao ar livre.

Com a presença do ar seco, os termômetros devem ultrapassar os 23°C à tarde — cenário bem diferente daquele observado no início do mês, marcado por frio intenso.

Frente fria em Brusque

No entanto, esse intervalo no clima de inverno tende a ser interrompido ainda no decorrer desta semana.

Conforme aponta o meteorologista Leandro Puchalski, uma frente fria, de fraca atividade, promete avançar por Santa Catarina na quinta-feira, 17.

A princípio, mesmo com sua aproximação, ela deve manter o tempo seco em grande parte do dia, podendo provocar alguma instabilidade apenas no fim da tarde em direção à noite.

Ainda assim, o especialista ressalta que os volumes de chuva previstos são baixos e, inclusive, existe a possibilidade de que o sistema frontal passe por Brusque sem provocar precipitações.

Frio retorna a Brusque

O destaque, segundo Puchalski, está na retaguarda dessa frente fria. Com a entrada de uma nova massa de ar polar, as temperaturas devem voltar a cair a partir de sexta-feira, 18, trazendo de volta o cenário típico do inverno brusquense.

Assim, as madrugadas do fim de semana podem registrar mínimas entre 7°C e 10°C.

Frio menos rigoroso

Apesar disso, o meteorologista esclarece que a intensidade do frio não deve ser comparada com os primeiros dias de julho.

Durante as tardes, por exemplo, os termômetros devem até exceder a marca dos 20°C, ainda que de forma discreta.

Diante dessa mudança térmica, o uso de casacos e acessórios de inverno devem voltar a fazer parte da rotina, principalmente entre aqueles que forem sair de casa logo nas primeiras horas da manhã.

Monitoramento

Puchalski reforça que, mesmo com a previsão indicando pouca ou nenhuma chuva, é recomendável seguir acompanhando os boletins meteorológicos diariamente.

Isso porque, segundo ele, as condições atmosféricas podem sofrer alterações à medida que novos dados vão sendo incorporados às análises.

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta quarta-feira nos diversos locais destacados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 18

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

1 de 12

