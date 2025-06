A semana em Brusque e cidades vizinhas será caracterizada por duas fases meteorológicas bem distintas, com ausência de chuva nos primeiros dias e o retorno das instabilidades a partir da quinta-feira.

Conforme antecipa o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, inicialmente, os dias serão marcados pela estabilidade climática, condição ideal para atividades ao ar livre.

Assim, entre esta segunda-feira, 16, e quarta-feira, 18, o Vale do Itajaí-Mirim desfrutará de tempo firme, sem previsão de precipitação, favorecendo plenamente quem planeja programações externas, explica Coutinho.

Retorno da chuva

No entanto, o especialista antecipa que a quinta-feira, embora ainda apresente tempo estável em boa parte do dia, terá uma mudança significativa, sobretudo à noite.

Modelos meteorológicos recentes indicam a aproximação de áreas de instabilidade a partir do entardecer, elevando gradualmente a probabilidade de chuva.

Consequentemente, a sexta-feira, 20, se apresentará instável, com a possibilidade de chuva intermitente ao longo do dia.

Temperaturas

No que tange às temperaturas, a previsão de Coutinho aponta para poucas variações ao longo da semana.

As madrugadas seguirão amenas a frias, diante dos termômetros oscilando entre 10°C e 15°C.

Por outro lado, as tardes prometem máximas entre 22°C e 25°C, mantendo um padrão agradável para a estação.

Sem chuva até quarta-feira

Diante deste panorama, a recomendação principal da Climaterra é aproveitar os primeiros dias da semana para as atividades ao ar livre, visto que o tempo se manterá estável até quarta-feira.

Após esse período, o aumento da umidade exigirá maior atenção e planejamento.

Monitoramento

Finalmente, Coutinho enfatiza que todas as projeções meteorológicas são fundamentadas nas informações mais recentes, geradas pelos principais simuladores atmosféricos.

Ele reforça, pois, a importância de acompanhar os boletins diários, uma vez que eventuais alterações nos dados podem acarretar mudanças no comportamento climático.

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

