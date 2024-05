Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí devem se preparar para o próximo fim de semana com guarda-chuvas e casacos, pois as previsões meteorológicas indicam um cenário de instabilidade, especialmente entre sexta-feira, 17, e domingo, 19.

É importante estar atento, inclusive, pois os volumes pluviométricos previstos podem ser significativos na região, a considerar a soma deste período de três dias.

O meteorologista Piter Scheuer conversou com nossa coluna para fornecer detalhes complementares sobre a síntese mencionada anteriormente.

A seguir, você confere as últimas atualizações climáticas emitidas pelo profissional.

Quinta-feira com risco baixo de chuvas

*Boletim: Piter Scheuer >>

As informações climáticas deste boletim para Brusque e todo o Vale do Itajaí então começam a partir desta quinta-feira.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante antecipar que o dia promete maior cobertura de nuvens, com poucas aberturas de sol.

Há inclusive, o risco baixo de chuvas ocasionais que não pode ser descartado.

Portanto, aqueles que têm planos para práticas externas devem ficar atentos para não serem pegos de surpresa por contratempos, visto que, não há um horário específico para a ocorrência das precipitações.

Além disso, sem previsão de um aquecimento significativo, a tarde tende a ser amena, com temperaturas máximas não excedendo os 22 ou 23°C na região.

Chuvas no fim de semana

Ao avançarmos com as expectativas meteorológicas para o próximo fim de semana, é importante antecipar que Brusque e toda a região enfrentarão predominantemente tempo instável.

Este padrão climático adverso deve começar a se manifestar já durante a sexta-feira no decorrer do período, estendendo-se ao sábado, com possibilidade de persistir até parte do domingo.

Durante esse intervalo, os acumulados pluviométricos podem eventualmente atingir volumes expressivos, especialmente levando em consideração o que está sendo esperado para o sábado.

Interessante ressaltar que não estamos prevendo precipitações contínuas; é possível que ocorram períodos de melhoria, sem descartar a possibilidade de breves aberturas de sol.

No entanto, a condição predominante tende a ser mesmo de instabilidade.

Fim de semana com frio

Além disso, é prudente preparar os casacos, pois a sensação de frio também está prevista.

Isso porque as tardes devem permanecer com temperaturas não ultrapassando os 18 a 20°C, principalmente entre o sábado e o domingo na região.

Portanto, é importante se preparar para essa condição prevista, que pode eventualmente mudar de acordo com as novas atualizações dos modelos meteorológicos.

No entanto, por enquanto, isso é o que podemos antecipar.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

As chuvas na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quinta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que foram registradas ocorrências de chuvas na forma apenas de garoa, em pontos isolados do Alto Vale do Itajaí, durante o intervalo entre meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta quinta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

