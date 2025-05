Os moradores de Brusque e cidades vizinhas, que planejam atividades ao ar livre neste fim de semana, podem contar com uma condição de tempo favorável entre esta sexta-feira, 16, e o domingo, 18.

Isso porque a previsão indica a presença predominante do sol durante o dia, diante do risco muito baixo de chuva à vista.

Segundo a meteorologista Tatiane Martins, o panorama atmosférico, então esperado, tende a se caracterizar pela estabilidade ao longo dos próximos dias.

“A tendência é de tempo firme durante o período diurno, proporcionando temperaturas agradáveis e um ambiente propício para a realização de atividades externas”, detalha a especialista.

Instabilidade noturna

Entretanto, Martins sublinha a possibilidade de aumento da nebulosidade no período noturno, devido à atuação de ventos úmidos provenientes do mar em direção à região brusquense.

Consequentemente, a profissional não descarta a ocorrência de garoa ou chuviscos isolados.

Apesar disso, essa instabilidade deve ser pontual e restrita, sem grandes impactos na rotina dos residentes locais.

O tempo nas temperaturas

No que tange às temperaturas, a meteorologista descreve a manutenção de um cenário típico de outono no fim de semana, em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Assim, as madrugadas sinalizam apresentar índices térmicos amenos, com mínimas variando entre 12°C e 19°C.

Por outro lado, as tardes prometem ser discretamente aquecidas, com máximas oscilando entre 25°C e 28°C, detalha Martins.

Ademais, o domingo deverá ser o dia mais quente do período, com temperaturas podendo se aproximar dos 30°C, conforme suas projeções atuais.

Monitoramento do tempo

A meteorologista informa que o monitoramento das condições climáticas seguirá sendo realizado, e novos dados serão comunicados, caso ocorram alterações significativas no quadro atmosférico.

Diante desse cenário, o fim de semana se apresenta como uma oportunidade ideal para aproveitar espaços abertos, realizar eventos ao ar livre e desfrutar dos dias característicos da transição entre estações.

*Com informações da previsão do tempo: Tatiane Martins/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

Se esta matéria chegou até você, é porque o Blog do Ciro Groh conta com o apoio de parceiros comerciais que acreditam neste trabalho.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então conheça os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Drone então sobrevoa Aymoré e revela cenas que definem Guabiruba

2. Sabedoria aos 103 anos: conheça então uma das mães mais idosas de Brusque

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores. Arraste para o lado.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 8

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 22

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK